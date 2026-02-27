L’Ambasciata del Giappone presenta Nipponinala mascotte firmata da tokidoki per i 160 anni di relazioni con l’Italia

Adora l’Italia, indossa una veste romana e porta negli occhi il Monte Fuji: l’Ambasciata del Giappone in Italia ha svelato Nipponina, la mascotte nata dalla visione artistica di Simone Legno, cofondatore e direttore creativo del brand tokidoki, per celebrare il 160º Anniversario dell’instaurazione dei rapporti diplomatici tra Giappone e Italia. Sull’abito bianco che richiama la Roma antica, Nipponina mostra elementi ispirati al logo dell’Ambasciata, mentre fra i capelli porta un fiore di ciliegio, accompagnato da una forcina raffigurante il corbezzolo, evocando così i colori dei due Paesi. Di lei sappiamo che ha instaurato una profonda amicizia con Italia-chan, la mascotte del Padiglione Italia all’Expo 2025 di Osaka-Kansai, un’altra creatura di tokidoki.

“Siamo molto contenti che, grazie a Simone Legno, sia nata Nipponina per celebrare i 160 anni di relazioni tra Giappone e Italia. Tramite questa e altre iniziative, continueremo ad adoperarci per rafforzare i legami di amicizia con l’Italia”, ha commentato l’Ambasciatore del Giappone, ONO Hikariko.

“È un onore per me – ha detto Simone Legno – disegnare un personaggio per l’Ambasciata del Giappone, un Paese che amo con tutto il cuore e che ha cambiato la mia vita e la mia visione artistica. Sono felice di contribuire con Nipponina, una bambina gioiosa, piena di speranza e felicità, a celebrare i 160 anni di amicizia e stima tra i due Paesi che amo di più al mondo. Il Giappone è ricco di enorme talento nel mio specifico campo artistico e avere questa opportunità da artista italiano è per me un’occasione unica, sia a livello professionale sia a livello umano.”

Nipponina è ora pronta per il suo esordio, che avverrà oggi, 27 febbraio, alle ore 18.30 presso l’Istituto Giapponese di Cultura in Roma, in occasione dell’incontro pubblico di Simone Legno, dal titolo “Ruolo della Cultura Giapponese nello sviluppo dell’arte di tokidoki” (ingresso su prenotazione tramite il seguente link: https://forms.gle/nACTTvN92ZNd2ixq6). Nel corso dell’evento l’artista si soffermerà sull’influenza della cultura giapponese e di quella pop nel suo percorso artistico.

L’Ambasciata del Giappone in Italia ha voluto rendere omaggio, anche in questo modo, a una tappa significativa nelle relazioni tra le due nazioni e a un traguardo che, andando oltre l’aspetto simbolico, racconta una storia fatta di dialogo e cooperazione.

Dalla cultura all’arte, dalla tecnologia alla sicurezza: sono numerosi i settori strategici in cui Giappone e Italia hanno saputo condividere programmi, sviluppare iniziative congiunte e consolidare i legami.

L’anniversario rappresenta dunque una pietra miliare di questo cammino e un’occasione per riaffermare l’impegno comune e favorire una collaborazione bilaterale sempre più solida.

Le celebrazioni del 160º anniversario

Per onorare questo importante traguardo, l’Ambasciata del Giappone in Italia continuerà a promuovere nel corso del 2026 iniziative dedicate alla storia, alla cultura e alla collaborazione tra i due Paesi.

Tra le attività in programma, è prevista una campagna sui canali social dell’Ambasciata, con video che coinvolgeranno personalità italiane e giapponesi, oltre a una serie di eventi presso l’Istituto Giapponese di Cultura in Roma, tra cui un workshop dedicato al teatro Kabuki.

Informazioni su tokidoki



tokidoki è un marchio lifestyle iconico, noto in tutto il mondo e basato sulla visione dell’artista italiano Simone Legno e dei suoi partner, gli imprenditori Pooneh Mohajer e Ivan Arnold. Dal suo debutto nel 2005, tokidoki è diventato un marchio di culto grazie ai suoi personaggi fuori dal comune, affermandosi come un brand globale molto ricercato. tokidoki offre un’ampia gamma di prodotti che include abbigliamento, borse, cosmetici, accessori, giocattoli e molto altro. Azienda innovativa, tokidoki è nota non solo per la sua estetica vivace e i suoi personaggi irresistibilmente kawaii, ma anche per prestigiose collaborazioni con marchi iconici come Hello Kitty, Karl Lagerfeld, LeSportsac, Barbie, Onitsuka Tiger, Sephora, Marvel e molti altri.