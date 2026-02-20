Proiezione del documentario sulle città fortificate russe

Martedì 24 febbraio alle ore 19:00, Casa Russa a Roma ospita la proiezione del film “Ai Confini per la Patria” (Russia, 2026). Il documentario racconta le pagine eroiche della storia delle piccole città russe che, in epoche diverse, furono le città fortificate del Paese ma rimasero nell’ombra della “grande storia”: Zarajsk, Kolomna, Elets, Vyborg, Tikhvin e Azov. Nel destino di queste città si riflettono momenti cruciali della storia del nostro Paese.

Gli autori del film raccontano diverse epoche e le tradizioni nazionali uniche di ciascuna città e regione: la storia, l’architettura, le festività religiose e popolari, la gastronomia. Molte di queste tradizioni hanno attraversato i secoli e costituiscono tuttora una parte importante della vita contemporanea: così il viaggio geografico si trasforma anche in un viaggio nel tempo.

Il film, prodotto dalla casa cinematografica Sintes-Integra sarà presentato in video collegamento dal regista Evgenij Bezborodov. La proiezione si svolgerà in lingua russa con sottotitoli in italiano.

Ingresso libero con registrazione obbligatoria al seguente link: https://forms.gle/k85Z8ETyos3XoxyJ6

Prima della proiezione, il 24 febbraio alle ore 17:00, si terrà un incontro del Club di Storia Russa “Aleksandr Nevskij”. Il tema di febbraio è “Slavi, Norreni, Bizantini. La nascita della Rus’ e la cristianizzazione”. Per iscrizioni chiamate al numero 0688816333