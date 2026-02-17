Il fascino del Trenino Bianco Azzurro conquista Bruxelles: la storia sammarinese al centro del Parlamento Europeo

Un’icona della memoria che si fa vessillo di modernità. La Repubblica di San Marino ha saputo ritagliarsi un ruolo di primo piano nel cuore delle istituzioni comunitarie partecipando all’esposizione “Tourism for Europe, Europe for Tourism”, ospitata nei giorni scorsi presso il Parlamento Europeo a Bruxelles.



L’iniziativa, curata dalla European Travel Commission (ETC), ha selezionato trentacinque narrazioni d’eccellenza provenienti da tutto il continente per testimoniare come il turismo possa agire da catalizzatore di valori positivi, preservando l’identità dei territori e promuovendo, al contempo, modelli di sviluppo che guardano con decisione alla sostenibilità.

In questo scenario, la piccola Repubblica ha scelto di raccontarsi attraverso il Trenino Bianco Azzurro. Non si è trattato di una semplice operazione nostalgia, ma di una presentazione strategica capace di connettere il passato ferroviario sammarinese con le attuali esigenze di mobilità dolce.



Le immagini e i contenuti esposti hanno illustrato ai delegati europei come il recupero di questo simbolo, indissolubilmente legato al centro storico Patrimonio dell’Umanità UNESCO, rappresenti oggi una soluzione concreta per un’accoglienza turistica più accessibile e rispettosa del paesaggio.



Per la cura e la realizzazione dell’allestimento della mostra, la Segreteria di Stato si è avvalsa della preziosa collaborazione dell’Associazione Treno Bianco Azzurro di San Marino, il cui contributo è stato fondamentale per restituire fedelmente il valore storico e documentale.

L’evento, promosso dagli eurodeputati Daniel Attard e Nikolina Brnjac, ha beneficiato dell’intervento istituzionale del Commissario europeo Apostolos Tzitzikostas, offrendo a San Marino una vetrina privilegiata per dialogare sul futuro del settore. La partecipazione sammarinese sottolinea la volontà della Repubblica di allinearsi alle priorità dell’agenda europea, puntando su un’offerta turistica che predilige la qualità dell’esperienza e l’integrazione armonica con le comunità locali.

“Vedere il nostro Trenino Bianco Azzurro protagonista tra le eccellenze europee a Bruxelles è motivo di grande orgoglio – ha dichiarato il Segretario di Stato per il Lavoro con delega al Turismo, Federico Pedini Amati – poiché conferma la validità del percorso intrapreso verso un turismo che sa valorizzare le proprie radici in chiave innovativa. Questo progetto è l’emblema di una San Marino che vuole essere d’ispirazione in Europa per la capacità di unire il recupero del patrimonio storico a una visione lungimirante di mobilità sostenibile e inclusiva.”

Insomma, un biglietto da visita formidabile per rilanciare l’appeal della Repubblica sui mercati internazionali, trasformando un’antica via di comunicazione in un moderno motore di attrazione e sviluppo per l’intero comparto turistico.