Riqualificazione Piazza Marino Tini

Prosegue l’intervento di valorizzazione dello spazio urbano



La Segreteria di Stato per il Territorio informa che proseguono i lavori di riqualificazione dell’area situata di fronte alla Filiale di Cassa di Risparmio di San Marino di Dogana in Piazza Marino Tini, intervento promosso e curato dalla Segreteria stessa nell’ambito delle azioni di miglioramento e valorizzazione degli spazi pubblici del territorio.



L’intervento nasce con l’obiettivo di restituire alla cittadinanza uno spazio decoroso, sicuro e pienamente fruibile, recuperando un’area che nel tempo aveva mostrato segni di deterioramento e che rappresenta un punto di riferimento nel tessuto urbano della zona.



Il progetto prevede la realizzazione di una piccola piazza di incontro, mantenendo il perimetro dell’area esistente e valorizzandone la forma originaria. Saranno realizzati tre accessi, progettati con dimensioni tali da garantire l’ingresso e la piena fruibilità anche alle persone con disabilità.



Lungo l’attuale perimetro circolare verranno installate sedute integrate nello spazio, con l’obiettivo di favorire la sosta e la socialità. L’intervento si configura come un’operazione essenziale e mirata, che non stravolge l’impostazione attuale dell’area ma ne migliora la funzionalità e la qualità estetica.



È stata inoltre progettata una nuova illuminazione architettonica, che seguirà la forma circolare esistente, contribuendo a valorizzare lo spazio anche nelle ore serali e a migliorare la sicurezza e la percezione urbana complessiva.



L’intervento si inserisce in una visione più ampia di riqualificazione urbana, volta a creare spazi aperti, accessibili e pensati per essere vissuti da cittadini, famiglie, attività economiche e visitatori, contribuendo al miglioramento della qualità della vita e all’attrattività del territorio.



I lavori proseguiranno nelle prossime settimane e, una volta conclusi, l’area sarà nuovamente a disposizione della collettività con una configurazione più funzionale, inclusiva e coerente con le esigenze attuali di utilizzo degli spazi pubblici.



La Segreteria di Stato per il Territorio desidera inoltre esprimere un ringraziamento a Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino e all’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici (AASLP) per la collaborazione e l’impegno dimostrato negli interventi realizzati nell’area di Piazza Enriquez a Dogana, a conferma di una sinergia concreta tra istituzioni e realtà del territorio finalizzata al miglioramento degli spazi urbani e della qualità della vita della comunità.