“Amo la Russia fino al mal di cuore”: Salotto Letterario e Musicale in occasione dei 200 anni di Michail Saltykov-Ščedrine e i 190° anni di Nikolaj Leskov

All’inizio del 2026, la Russia celebra gli anniversari di due grandi classici della letteratura del XIX secolo: il 200° anniversario della nascita di Michail Evgrafovich Saltykov-Ščedrin (27 gennaio 1826) e il 190° anniversario della nascita di Nikolaj Semënovič Leskov (16 febbraio 1831). Il Salotto Letterario e Musicale della Casa Russa a Roma di febbraio sarà dedicato a questi scrittori.

Venerdì 13 febbraio alle 18:30, parleremo di questi talentuosi letterari coevi che hanno rappresentato la Russia del loro tempo nelle loro opere. Entrambi gli scrittori hanno affrontato le sfide ideologiche e artistiche poste dall’epoca in modi diversi, il che, in una certa misura, ci permette di confrontare le loro vite e i loro percorsi creativi. “Amo la Russia fino al mal di cuore”, diceva Saltykov-Ščedrin. “Io… credo di conoscere l’uomo russo fino in fondo, e non me ne prendo alcun merito”, scriveva Nikolaj Leskov.

Il Salotto offrirà una prospettiva comparativa sulla visione del mondo e sul metodo artistico di entrambi gli scrittori. I partecipanti esploreranno l’eredità satirica di Saltykov-Ščedrin, la sua spietata analisi dei vizi sociali e morali, così come la prosa di Leskov, scrittore di eccezionale originalità, profondo conoscitore della vita popolare e creatore di una galleria di immagini che simboleggiano la forza spirituale e morale del popolo russo.

L’attore Pavel Zelinsky leggerà estratti da “Una lady Macbeth del distretto di Mcensk” di Leskov e da “La famiglia Golovlyov” di Saltykov-Ščedrin. Le cantanti liriche Anastasia Demchenko e Galina Ovchinnikova, insieme al pianista M° Angelo Inglese, eseguiranno musiche di Mussorgskij, Rimskij-Korsakov, Čajkovskij e Šostakovič.

L’ingresso è libero, la prenotazione al link è obbligatoria: https://forms.gle/5x9rGPdsdQqZjbK18

Casa Russa a Roma – Piazza Benedetto Cairoli, 6

Si prega di esibire un documento d’identità all’entrata.