Med-Or Italian Foundation: domenica 8 febbraio il Ministro Bernini inaugura la sede a Nairobi

In occasione della visita in Kenya del ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini,

verrà inaugurata la sede di Med-Or Italian Foundation for Africa. Si rafforza l’impegno della Fondazione per una cooperazione strutturata, paritaria e duratura con i partner africani

L’8 febbraio il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, inaugurerà ufficialmente la

sede di Med-Or Italian Foundation for Africa, a Nairobi. L’apertura della sede in Kenya, la prima

all’estero, segna un passaggio strategico nel rafforzamento della presenza operativa della Fondazione

sul continente e nel suo impegno a promuovere una cooperazione concreta, strutturata e paritaria.

La nuova sede in Kenya permetterà alla Fondazione di stabilire una presenza diretta in Africa, con la

possibilità di proiezione su tutto il continente, per rafforzare il dialogo con i partner locali, collaborare

in modo più efficace con governi e istituzioni africani e approfondire la comprensione delle

trasformazioni economiche, sociali e politiche del continente.



La scelta di Nairobi riflette anche il ruolo centrale del Kenya come piattaforma strategica per l’intera Africa. Il paese si distingue per la sua stabilità politica, il dinamismo economico e la crescente capacità di attrarre investimenti internazionali, oltre a rappresentare un hub commerciale, tecnologico e logistico di riferimento per tutta l’Africa.



Inoltre, la sede a Nairobi fungerà in particolare da centro operativo per il coordinamento, la promozione

e il monitoraggio dei progetti e delle iniziative della Fondazione orientati allo sviluppo e alla crescita

sostenibile dei paesi africani, allo scambio di competenze tra Italia e partner locali, alla cooperazione tra

settore pubblico e privato.



“L’azione di Med-Or in Africa rappresenta un contributo strategico al rafforzamento del partenariato con

i paesi africani e con l’intero continente. La presenza attiva in Kenya della Fondazione, con la

collaborazione del Ministero dell’Università e della Ricerca, rappresenta un investimento concreto su

formazione, conoscenza e innovazione, leve essenziali per una crescita solida e duratura – afferma il

Ministro Bernini – L’obiettivo condiviso è investire sulle competenze e sul capitale umano, sostenendo

percorsi di trasformazione economica e sociale fondati sulla responsabilità, sull’innovazione e sulla

valorizzazione dei territori e delle comunità locali”.



“Con l’inaugurazione della sede di Nairobi, Med-Or compie un passo coerente con la propria visione:

lavorare in Africa, con l’Africa. La presenza diretta sul territorio – dichiara il Presidente Minniti – ci

consente di costruire relazioni più solide e paritarie con governi, istituzioni e attori locali, rafforzando un

modello di cooperazione che mette al centro il dialogo, le competenze e il rispetto reciproco”.



Med-Or Italian Foundation conferma così l’impegno a rafforzare la dimensione internazionale delle

proprie attività e a contribuire allo sviluppo di relazioni strategiche e di lungo periodo con i principali

attori del continente africano.