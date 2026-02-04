Colombia e Italia rafforzano le relazioni bilaterali in materia di difesa e sicurezza, lotta alla criminalità organizzata transnazionale, sicurezza informatica e spazio

Nell’ambito di un’agenda strategica per l’Europa, il Vice Ministro colombiano per la Difesa e le Politiche di Sicurezza, Javier Andrés Baquero Maldonado, ha visitato l’Italia per rafforzare le relazioni bilaterali e trasmettere un messaggio di cooperazione volto a contrastare la criminalità transnazionale, la criminalità informatica e il riciclaggio di denaro. Durante la visita, è stata sottolineata la necessità di approfondire la condivisione di informazioni e la collaborazione nei settori dello spazio e della difesa.

In questo contesto, il Vice Ministro ha tenuto un incontro ad alto livello con il Ministro della Difesa italiano, Guido Crosetto. L’incontro, a cui ha partecipato anche l’Ambasciatrice colombiana in Italia, Ligia Margarita Quessep, si è concentrato sulla lotta congiunta alla droga e sulla diversificazione della strategia di sicurezza nazionale, rafforzando la cooperazione tra i due ministeri.

Il Vice Ministro ha inoltre incontrato i rappresentanti dell’Organizzazione Italo-Latinoamericana (IILA), un organismo internazionale attualmente presieduto dalla Colombia tramite l’Ambasciatore Quessep. La delegazione è stata ricevuta dalla Dott.ssa Tatiana Viana, Segretaria Scientifica e Tecnica e Segretaria Generale ad interim, insieme a Gianandrea Rossi, Direttore Esecutivo; Mauro Camicia, Responsabile della Cooperazione; e Claudia Gatti, del Programma Falcone-Borsellino. Durante l’incontro, sono state esaminate iniziative chiave, tra cui la ricostruzione delle infrastrutture scolastiche nel dipartimento di Bolívar, gli sforzi di riforestazione negli ecosistemi dei páramo e le opportunità di formazione aerospaziale. Inoltre, sono stati valutati i piani d’azione antimafia e i progressi nell’ambito dei progetti Falcone-Borsellino, PAcCTO, COPOLAD III ed EUROFRONT, riaffermando la solidità dell’agenda bilaterale.

In ambito tecnico-operativo, il Vice Ministro Baquero, insieme al team dell’Ambasciata, ha tenuto una sessione di lavoro presso il Comando Generale della Guardia di Finanza. Lì, è stato ricevuto dal Generale Giuseppe Arbore, Capo di Stato Maggiore, e ha incontrato il Generale Antonio Nicola Quintavalle Cecere, Comandante del Servizio Centrale per le Investigazioni sulla Criminalità Organizzata (SCICO). La sessione si è concentrata sull’utilizzo di strumenti tecnologici per l’analisi dei flussi finanziari e ha portato all’impegno di creare programmi di formazione tecnica e di promuovere un Memorandum d’Intesa sui reati bancari e sulle criptovalute.

Infine, si è tenuto un incontro chiave presso l’Ambasciata colombiana con il Generale Michele Carbone, Direttore della Direzione Investigativa Antimafia (DIA). Durante l’incontro è stata presentata la valutazione di sicurezza del Governo Nazionale ed è stata confermata la disponibilità della Colombia a sottoscrivere il Progetto @ON. Questa iniziativa, guidata dall’Italia e finanziata dall’Unione Europea, mira a creare una solida rete di cooperazione contro la criminalità organizzata ad alto livello, consentendo il rapido scambio di intelligence operativa e supporto tecnico tra le unità specializzate di entrambi i Paesi. L’accordo sarà firmato a breve dal Generale Carbone e dal Direttore Generale della Polizia Nazionale.

Questo tour ufficiale proseguirà nei prossimi giorni nei Paesi Bassi, in Belgio e in Spagna, con l’obiettivo di integrare la Colombia nelle reti di sicurezza e tecnologia più avanzate d’Europa.