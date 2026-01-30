Comunicato Ministro degli esteri di Cuba

Condanniamo nei termini più fermi la nuova escalation degli #USA contro #Cuba. Ora si propone di imporre un blocco totale ai rifornimenti di carburante al nostro paese. Per giustificarlo, si appoggia su una lunga lista di bugie che pretendono di presentare Cuba come una minaccia che non è. Ogni giorno ci sono nuove prove che l’unica minaccia alla pace, la sicurezza e la stabilità della regione, e l’unica influenza maligna è quella esercitata dal governo degli USA contro le nazioni e i popoli della Nostra America, ai quali tenta di sottometterli al suo diktat, spogli delle loro risorse, mutili della loro sovranità e privati della loro indipendenza.



Gli USA ricorrono anche al ricatto e alla coercizione, per cercare di far sì che altri paesi si uniscano alla sua universalmente condannata politica di blocco contro Cuba, ai quali, se si rifiutano, minaccia l’imposizione di arbitrari e abusivi dazi, in violazione di tutte le norme del libero commercio. Denunciamo al mondo questo brutale atto di aggressione contro Cuba e il suo popolo, al quale durante più di 65 anni è stato sottoposto il più prolungato e crudele blocco economico mai applicato contro un’intera nazione e al quale ora si promette di sottoporre a condizioni di vita estreme.