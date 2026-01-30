L’ambasciatore colombiano in Italia visita l’Albania per promuovere meccanismi di cooperazione congiunta

L’Ambasciatrice della Colombia in Italia, Ligia Margarita Quessep Bitar, nella sua veste di Ambasciatrice non residente presso la Repubblica d’Albania, ha effettuato una visita a Tirana nell’ambito del saluto annuale al corpo diplomatico organizzato dal Governo albanese.

Nel corso della sua partecipazione all’evento diplomatico, l’Ambasciatrice ha avuto un breve incontro con il Presidente della Repubblica d’Albania, Bajram Begaj, il quale si è detto molto soddisfatto della presenza della Colombia in questo spazio, ha espresso il suo augurio per un anno di lavoro proficuo e ha ribadito l’impegno dell’Albania nella lotta contro la criminalità transnazionale e la corruzione.

Nel corso di questa visita, l’Ambasciatore Quessep ha incontrato il Direttore delle Relazioni Bilaterali del Ministero degli Affari Esteri albanese, Arben Gazioni, con il quale ha discusso della necessità di promuovere visite e incontri ad alto livello tra i due governi, di favorire meccanismi di cooperazione congiunti sulla questione della criminalità transnazionale, di esplorare le questioni relative al turismo e al commercio per rafforzare i legami tra i due Paesi, e al quale ha presentato una proposta per un Memorandum d’Intesa (MOU) per l’istituzione di un meccanismo di consultazioni politiche tra i due Paesi.

Allo stesso modo, l’Ambasciatrice ha incontrato il Console onorario della Colombia in Albania, Serxho Rama, con il quale ha scambiato informazioni sui recenti casi di assistenza a cittadini colombiani, in particolare in relazione alla criminalità transnazionale nella regione dei Balcani e alla necessità di coordinare azioni congiunte con il Consolato generale della Colombia a Roma responsabile di questa circoscrizione.

Inoltre, l’Ambasciatore Quessep ha avuto una conversazione con la Direttrice Esecutiva di Qendra Vatra, la Sig.ra Brikena Puka, una ONG albanese che opera nella prevenzione e nella protezione dalla tratta di esseri umani, con la quale ha discusso del problema della tratta di esseri umani recentemente emerso in Albania e che coinvolge casi di donne colombiane, nonché dei meccanismi di supporto e protezione forniti da questa organizzazione.

Questa è la terza visita dell’Ambasciatrice in Albania dopo la presentazione delle sue Lettere Credenziali nel 2023.