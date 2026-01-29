Quo vadis democrazia?

Se la democrazia è una tecnologia e una tecnologia si evolve nel tempo con noi, che succede quando questa entra in crisi? È quello a cui hanno tentato di rispondere ieri presso la residenza dell’ambasciatore svizzero in Italia Roberto Balzaretti, gli ospiti Alex Marini, Presidente “Piú democrazia in Trentino”, il Deputato della Repubblica italiana, Toni Ricciardi, e la politologa Elisa Volpi.

L’incontro si è concentrato su uno dei nodi più spinosi delle democrazie contemporanee: la crescente distanza tra cittadini, informazione e potere politico. Non una crisi improvvisa, ma un processo lento e strutturale che attraversa società sempre più diseguali, frammentate e dominate dall’economia dell’attenzione.

In uno spazio pubblico saturo di informazioni, opinioni e narrazioni concorrenti, il sapere esperto fatica a imporsi. Il declino dell’autorevolezza della competenza non è cosa di poco conto. Elimina la distanza tra ciò che è rilevante e ciò che è rumoroso si indebolisce. Permette all’informazione di trovarsi a competere sullo stesso piano di visibilità con contenuti emotivi, polarizzanti o semplicemente più “cliccabili”.

E allora il passaggio successivo è la disuguaglianza informativa. Non tutti hanno accesso agli stessi strumenti, alle stesse fonti, agli stessi spazi di visibilità. Da qui nasce una vera e propria disuguaglianza di voce: alcuni gruppi riescono a far sentire le proprie istanze nello spazio pubblico, altri restano sistematicamente marginalizzati. Perché ciò che non esiste nello spazio pubblico difficilmente esiste anche nella mente dei cittadini.

L’economia dell’attenzione amplifica questo squilibrio. I temi vengono raccontati attraverso frame ricorrenti, che non sono mai neutrali: orientano ciò che percepiamo come normale, accettabile o scandaloso. Se certi problemi non trovano spazio nei frame dominanti, semplicemente non diventano politicamente rilevanti. È anche per questo che cresce la sfiducia verso una democrazia percepita come non rappresentativa: non tutti hanno lo stesso peso nella competizione per l’attenzione pubblica.

Un ulteriore elemento di complessità è quello che gli studiosi definiscono “cross-pressured voters”: cittadini attraversati da appartenenze multiple – sociali, culturali, professionali, territoriali – che spesso entrano in tensione tra loro. Più aumentano le cerchie di appartenenza, più diventa difficile ridurre le proprie preferenze a un singolo voto o a un pacchetto coerente di posizioni politiche. Questo contribuisce alla instabilità dei modelli democratici e alla volatilità elettorale.

Non a caso la democrazia occidentale sta vivendo una vera e propria crisi di forma: non solo di fiducia, ma di funzionamento. Le regole del gioco sono sempre meno adeguate a rappresentare società pluralistiche, diseguali e mediate da piattaforme che decidono cosa merita attenzione.

L’incontro in Ambasciata svizzera ci porta dunque a riflettere e a gettare uno sguardo lucido su una trasformazione in atto: la crisi della democrazia non nasce solo dalla politica, ma dall’ecosistema informativo che la circonda. Sopratutto perché se la democrazia non è un dato naturale, ma è veramente una tecnologia, come tale ha bisogno di essere aggiornata.

Le istituzioni nate in un’epoca di media tradizionali e società relativamente omogenee faticano a funzionare in un ecosistema comunicativo frammentato, iper-veloce e diseguale. Capire e governare questo ecosistema è oggi una delle sfide decisive per il futuro della rappresentanza.