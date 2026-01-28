Sicurezza e innovazione tecnologica: la Segreteria al Lavoro promuove in Senato la tutela dei cittadini attraverso l’intelligenza artificiale

La Repubblica di San Marino riafferma il proprio ruolo di protagonista nel dibattito internazionale sull’innovazione tecnologica applicata alla tutela dei cittadini. Nella mattinata odierna, una delegazione di alto profilo guidata dal Segretario di Stato per il Lavoro, Alessandro Bevitori, ha preso parte al convegno “Soluzioni innovative per la sicurezza: nuove modalità di tutela del cittadino”, tenutosi nella prestigiosa Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani a Roma.



L’evento, promosso su iniziativa del Senatore Antonio Salvatore Trevisi, ha costituito un’importante occasione di confronto tra le istituzioni sammarinesi, esperti scientifici e rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri italiana. Accanto al Segretario Bevitori, la delegazione del Titano ha visto la partecipazione del Segretario Particolare Stiven Ciacci, del Presidente di San Marino Innovation, il Dott. Gian Angelo Geminiani, e del Direttore di San Marino Innovation, l’Avv. Michele Cervellini.



La presenza dei vertici dell’Istituto per l’Innovazione sottolinea la volontà strategica di San Marino di integrare le frontiere dell’intelligenza artificiale con le politiche attive di prevenzione e sicurezza.

Il dibattito ha esplorato l’impiego degli algoritmi avanzati e delle nuove tecnologie come strumenti predittivi per minimizzare i rischi nei contesti lavorativi e sociali. Particolare rilievo è stato dato alla presentazione di Jobsafer, soluzione applicativa che incarna il passaggio paradigmatico verso una protezione dell’individuo dinamica e tecnologicamente assistita.



Un momento significativo del confronto è stato rappresentato dal dialogo con il dott. Massimiliano Nicolini, Direttore ricerca e sviluppo della Fondazione Olitec, la cui visione scientifica ha contribuito ad approfondire le potenzialità delle tecnologie emergenti.



“La nostra presenza a Roma, insieme ai vertici di San Marino Innovation, testimonia la solidità del percorso intrapreso verso una digitalizzazione che mette l’uomo al centro,” ha dichiarato il Segretario di Stato Alessandro Bevitori. “Siamo convinti che la sfida della sicurezza moderna si vinca attraverso la cooperazione internazionale e l’adozione di strumenti d’avanguardia. Non intendiamo restare spettatori del cambiamento, ma attori capaci di trasformare l’intelligenza artificiale in un pilastro fondamentale per la salvaguardia dei cittadini, elevando costantemente gli standard di tutela della nostra Repubblica”.

Il confronto odierno rafforza il legame tra innovazione e responsabilità istituzionale, confermando l’impegno della Segreteria di Stato e dei suoi organismi tecnici nel promuovere un ecosistema dove la tecnologia non sia solo un fattore di efficienza, ma una garanzia imprescindibile di sicurezza collettiva.