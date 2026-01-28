Vista dell’Ambasciatore Giuseppe Buccino Grimaldi alla sede di Airbus a Getafe.

L’Ambasciatore Giuseppe Buccino Grimaldi ha visitato la sede di Airbus a Getafe, ove è stato accolto dal Presidente Francisco Javier Sánchez Segura.

L’Ambasciatore ha ricevuto una presentazione sulle diverse attività dell’azienda e sui volumi commerciali gestiti, ed ha potuto apprezzare il centro di conversione dei velivoli commerciali A-330 nella tipologia militare Multi Role Tanker Transport (MRTT), salendo a bordo di un velivolo in avanzata fase di trasformazione.

Airbus Spagna dispone di importanti impianti di produzione di aerei commerciali, elicotteri, attività spaziali e di difesa e linee di assemblaggio finale per tutti gli aerei militari della divisione Defence e Space. Si tratta dell’azienda leader nel settore aerospaziale e della difesa in Spagna, che genera 2,8 miliardi di euro di PIL e il 60% delle esportazioni del settore ed impiega oltre 14.000 esperti negli otto centri distribuiti nelle Comunità Autonome di Madrid, Castilla-La Mancha e Andalusia.

Airbus ha inoltre creato centri specializzati di ricerca e sviluppo dove vengono studiati progetti all’avanguardia della scienza e della tecnologia, in collaborazione con più di 20 università. L’azienda mantiene un rapporto radicato e strategico con l’Italia, rappresentato da una rete industriale che supporta oltre 13.500 posti di lavoro nel nostro Paese e un giro d’affari che si avvicina ad 1 miliardo di euro, collegata con oltre 110 fornitori che vanno dalle grandi aziende alle piccole e medie imprese, con un’ampia distribuzione geografica su tutto il nostro territorio nazionale.