La Rinascita dell’Asia: Italia e Malesia a confronto sulla geopolitica contemporanea

Il prossimo 3 febbraio la Camera dei Deputati ospiterà un convegno di respiro internazionale dedicato alla presentazione italiana di “La Rinascita dell’Asia”, il libro del Premier malese Anwar Ibrahim. L’evento, in programma presso la Sala Matteotti alle 14.30, rappresenta un’occasione significativa per approfondire i rapporti bilaterali tra Italia e Malesia in un momento di crescente rilevanza geopolitica asiatica.

Il convegno, dal titolo “Un ponte di pensieri ed idee per unire Oriente ed Occidente, Italia e Malesia”, si propone di esplorare come la rinascita economica e politica dell’Asia influenzi le dinamiche internazionali e quale ruolo possa rivestire l’Italia in questo contesto. La scelta di presentare il volume del Premier Ibrahim non è casuale: rappresenta un gesto diplomatico che sottolinea l’importanza che Roma attribuisce ai rapporti con le potenze emergenti del Sud-Est asiatico.

Tra i relatori illustri figura il Prof. Dr. Mohd Faiz Abdullah, Chairman dell’Institute of Strategic & International Studies Malaysia, uno dei principali think tank della regione, il cui contributo offrirà una prospettiva autorevole sulla strategia malese e sulle aspirazioni geopolitiche dell’Asia contemporanea.

Le lingue di lavoro saranno italiano e inglese senza traduzione simultanea, dettaglio che riflette il carattere europeo dell’evento pur mantenendo apertura al dialogo internazionale. Questo aspetto organizzativo invita i partecipanti a uno sforzo interpretativo che favorisce l’engagement diretto con i contenuti.

In un momento in cui la geopolitica asiatica acquista centralità crescente – dalla competizione tecnologica alla rotta della Via della Seta, dai conflitti commerciali alle alleanze strategiche – un confronto franco tra esperti europei e malesi risulta particolarmente tempestivo. L’Italia, ponte storico tra civiltà diverse, ha tutto da guadagnare da una comprensione più profonda delle trasformazioni che stanno ridisegnando l’ordine mondiale.

L’evento non è meramente ceremoniale: rappresenta uno spazio di riflessione dove il pensiero strategico malese, articolato attraverso le pagine di Ibrahim, incontra la prospettiva italiana, creando le premesse per partnership concrete nei settori del commercio, della tecnologia e della cultura.