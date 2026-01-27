Alla “Korea House” delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si fa il tifo peril K-Sports e si vive l’esperienza della K-Culture
- Dal 5 al 22 febbraio, la Korea House sarà allestita presso Villa Necchi Campiglio, storico spazio
architettonico e culturale di Milano
- Tifo collettivo per il Team Korea, esposizione delle divise ufficiali degli atleti, hanbok, prodotti
MU:DS e promozione del turismo coreano
Il Ministero della Cultura, dello Sport e del Turismo della Repubblica di Corea (Ministro Chae Hwiyoung, di seguito MCST), in collaborazione con il Comitato Olimpico e Sportivo Coreano
(Presidente Ryu Seung-min, di seguito KSOC), gestirà la Korea House a Milano, in Italia, dal
febbraio (giovedì) al 22 febbraio (domenica), in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di MilanoCortina 2026.
Sfruttando l’attenzione globale generata da un grande evento come le Olimpiadi, la Korea House
sarà utilizzata come polo strategico della diplomazia del K-Sports e della K-Culture, promossa
congiuntamente dal settore pubblico e privato.
La Korea House sarà allestita presso Villa Necchi Campiglio, storico spazio architettonico e
culturale situato nel centro di Milano. Progettata negli anni Trenta, Villa Necchi Campiglio è un
celebre esempio di architettura moderna e oggi museo, noto a livello internazionale anche come
location cinematografica, tra cui il film “House of Gucci”.
La residenza sarà utilizzata come sede per incontri e ricevimenti ufficiali legati alla diplomazia
sportiva; il campo da tennis all’aperto ospiterà attività di promozione della K-Culture e del turismo
coreano, mentre il piano interrato sarà adibito ad area relax per gli atleti della nazionale coreana.
Un hub per la diplomazia sportiva internazionale e il supporto agli atleti
La cerimonia di apertura della Korea House si terrà il 5 febbraio, alla presenza del Ministro MCST
Chae Hwi-young, del Presidente del KSOC Ryu Seung-min e di numerosi esponenti di rilievo del
mondo sportivo nazionale e internazionale.
Sull’onda della crescente popolarità della K-Culture, si registra un forte interesse da parte di alti
funzionari dello sport internazionale, tra cui membri del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e
presidenti dei Comitati Olimpici Nazionali (NOC) di vari Paesi.
Il 17 febbraio, in occasione del “Korea Day”, i visitatori potranno vivere le tradizioni del Capodanno
Lunare coreano, partecipando a rituali di auguri (sebae) e a giochi tradizionali come yutnori, ttakji
e altre attività popolari.
Sono inoltre previsti numerosi programmi di supporto per il Team Korea, protagonista del
palcoscenico olimpico. Nella Team Korea Promotion Zone saranno esposte le divise ufficiali della
squadra nazionale, allestiti photo zone e organizzati eventi di tifo collettivo per le principali
competizioni.
Il 22 febbraio, durante la cerimonia di chiusura della delegazione coreana, verranno celebrati
l’impegno, la passione e i risultati degli atleti, insieme a partner e sponsor.
La promozione della cultura coreana: dalla vita quotidiana all’hanbok, dai MU:DS ai giochi
tradizionali
La Korea House offrirà ai visitatori di tutto il mondo una ricca varietà di esperienze culturali
coreane.
La Korea Tourism Organization (KTO) presenterà contenuti turistici con il tema “Un viaggio in
Corea che inizia a Milano”, promuovendo la vita quotidiana dei coreani come esperienza di
turismo inbound.
Il programma includerà esperienze di trucco e acconciatura ispirate al K-pop, installazioni
immersive dedicate ai profumi del caffè di Gangneung e del mare di Jeju, oltre a lezioni interattive
di K-pop, offrendo un’esperienza coinvolgente e multisensoriale.
Anche i prodotti MU:DS della Fondazione dei Musei Nazionali della Corea, noti per andare
frequentemente esauriti, saranno presentati a Milano, capitale mondiale del design.
Saranno esposti 96 prodotti ispirati al patrimonio culturale coreano, reinterpretati in chiave
contemporanea secondo cinque categorie: meditazione, celadon, porcellana bianca, madreperla e
K-Pop Demon Hunters. Inoltre, 19 articoli più venduti – tra cui miniature di Bangasayusang
(capolavoro dell’arte buddista coreana), pouch e portachiavi in celadon, spille con la tigre e la
gazza (soggetti iconici dell’arte coreana), e pouch Irworobongdo (dipinto iconico coreano) –
saranno disponibili per l’acquisto.
La Korea Craft & Design Foundation presenterà, in occasione della cerimonia di apertura, una
sfilata di hanbok (abito tradizionale coreano) intitolata “Banchetto invernale nella neve: l’hanbok
che fiorisce sotto i fiocchi”, mettendo in scena l’eleganza degli hanbok invernali. I visitatori
potranno inoltre provare abiti tradizionali invernali come il durumagi (variante di hanbok), insieme
ad accessori quali gat, jokduri e bolkki (tipologie di copricapo tradizionali), e scattare foto ricordo.
Le aziende partner unite nel sostegno per il Team Korea
I principali sponsor – CJ, NAVER e Cass – parteciperanno come “One Team” nel sostegno per il
Team Korea.
CJ, in collaborazione con il KTO, allestirà una mostra di K-Entertainment ispirata a un minimarket
lungo il fiume Han, con esposizioni di K-Food, prodotti di K-Beauty più popolari di Olive Young e
contenuti turistici legati ai drama coreani.
NAVER organizzerà programmi di presentazione della Korea House e eventi di tifo collettivo online,
con la partecipazione dell’ex pattinatore coreano di short track Kwak Yoon-gy e altri ospiti.
Cass fornirà le bevande ufficiali per la cerimonia di apertura e altri eventi principali. Saranno
inoltre disponibili gadget ufficiali del Team Korea.