L’Istituto Culturale Coreano in Italia ospita una mostra fotografica nell’ambito dell’OlimpiadeCulturale

L’Istituto Culturale Coreano in Italia ospita una mostra fotografica nell’ambito dell’Olimpiade Culturale (Cultural Olympiad) dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 L’Istituto Culturale Coreano in Italia, in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, ospita presso la propria sede una mostra fotografica composta da 40 opere che catturano i momenti più emozionanti degli atleti olimpici e paralimpici coreani e italiani.



La mostra presenta immagini che raccontano le gioie e le sfide vissute dagli atleti olimpici e paralimpici di Corea e Italia, protagonisti a PyeongChang 2018 e Pechino 2022, accrescendo così l’attesa del pubblico per i prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Le fotografie ritraggono anche scene di competizione sul ghiaccio e momenti di condivisione della vittoria tra atleti dei due Paesi, mettendo in luce l’amicizia e l’unità tra Corea e Italia attraverso lo sport.



Approvazione ufficiale dell’Olimpiade Culturale (Cultural Olympiad): ampliamento degli scambi nell’ambito dello sport e della cultura attraverso la fotografia



In particolare, questa esposizione rientra nel programma culturale ufficiale dell’Olimpiade Culturale, promosso in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, ed è stata realizzata dopo aver completato il processo di approvazione da parte del Comitato Organizzatore “Fondazione Milano Cortina 2026”. L’Olimpiade Culturale è un programma ufficiale che mira a diffondere i valori olimpici e paralimpici attraverso l’integrazione di arte, patrimonio culturale e sport, animando l’intero territorio ospitante con una vasta gamma di progetti culturali.



Il programma dell’Olimpiade Culturale ha un significato particolare in quanto consente di vivere nella quotidianità i valori olimpici e paralimpici grazie alla stretta connessione tra arte e comunità locali. Con questa mostra, l’Istituto Culturale Coreano in Italia intende diffondere il valore sociale generato dalla fusione tra sport e cultura, nonché promuovere ampiamente lo spirito di pace, solidarietà e rispetto reciproco che le Olimpiadi e le Paralimpiadi rappresentano. La mostra, inaugurata il 19 dicembre 2025 (venerdì), sta registrando una costante affluenza di

visitatori e resterà aperta al pubblico fino al 13 marzo 2026 (venerdì).