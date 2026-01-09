Rapporti Bilaterali San Marino-Italia

Vertice a Palazzo Begni tra il Segretario Gatti e la Senatrice Spinelli. Confermata la visita sul Titano del Viceministro Maurizio Leo



Si è tenuto questa mattina a Palazzo Begni un incontro istituzionale tra il Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio, Marco Gatti, e la Senatrice della Repubblica Italiana, Domenica Spinelli. Al centro del colloquio, lo stato dell’arte dei rapporti tra i due Paesi, con particolare riferimento alle dinamiche che interessano i lavoratori e i pensionati frontalieri e alle recenti evoluzioni normative.



Il vertice ha segnato un passaggio dirimente nelle relazioni diplomatiche, culminato in un colloquio telefonico congiunto con il Viceministro dell’Economia e delle Finanze italiano, Maurizio Leo. Nel corso della conversazione, l’esponente del Governo Meloni ha ufficializzato la propria volontà di recarsi prossimamente in visita ufficiale sul Titano. Un annuncio che certifica la qualità dell’interlocuzione tecnica e politica in atto, finalizzata ad affrontare le criticità residue nell’applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni e a consolidare un quadro di cooperazione economica più ampio, coerente con le sfide poste dai nuovi scenari di integrazione internazionale.



Sul tavolo, il delicato dossier relativo agli accertamenti fiscali di alcuni pensionati ex frontalieri, tema sul quale la Senatrice Spinelli ha profuso un impegno costante sin dal 2023 attraverso la presentazione di specifici emendamenti. In particolare, è stata analizzata la proposta normativa finalizzata all’introduzione di una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con aliquota al 5%, per le prestazioni pensionistiche erogate dal Titano. Un percorso tecnico-politico che la Senatrice ha portato avanti con determinazione fin dal decreto-legge 145/2023, riproponendo l’istanza anche nella Legge di Bilancio per il 2026. L’attenzione, infati, si è focalizzata sulla esatta individuazione della platea di pensionati raggiunti da cartelle esattoriali e la conseguente criticità che ha determino anche una doppia imposizione fiscale.



Le parti hanno condiviso la necessità di abbandonare logiche emergenziali o di mero annuncio per abbracciare un metodo di lavoro strutturato, basato sull’analisi puntuale dei dati e sulle possibili soluzioni. Il confronto ha permesso inoltre di ribadire l’importanza strategica del Tavolo Operativo e Tematico bilaterale sul lavoro transfrontaliero, quale sede privilegiata per coordinare le politiche tra i due Stati e affrontare in modo organico le sfide occupazionali e sociali del territorio.



“La politica deve tornare a essere lo strumento che risolve i problemi, non che ne crea di nuovi con aspettative irrealizzabili,” ha dichiarato la Senatrice Domenica Spinelli. “L’impegno su questo fronte è prioritario e si è già declinato in un dialogo serrato con i Ministeri competenti, Finanze e Lavoro, e in un confronto capillare sul territorio. Il lavoro svolto dal 2023 ad oggi dimostra che non siamo di fronte a una sensibilità estemporanea, ma a un progetto normativo solido che mira a una tassazione sostitutiva equa, quantificata in 16 milioni di euro per il triennio 2026-2028. Sebbene l’ordine del giorno rappresenti un passo avanti, siamo consapevoli che non sia ancora la soluzione definitiva; per questo ringrazio il Viceministro Leo per la sensibilità dimostrata. Continueremo a lavorare con serietà, coinvolgendo attivamente le sigle sindacali sammarinesi (CSDL, CDLS, USL) e il CSIR, per trasformare l’attenzione istituzionale in una risoluzione strutturale, lontano da strumentalizzazioni che rischiano solo di danneggiare i contribuenti”.



Il confronto si è poi spostato sulla riforma IGR sammarinese, analizzata non come mero strumento di gettito, ma come leva di modernizzazione del sistema Paese. Il Segretario Gatti ha illustrato le ratio dell’intervento, volto a garantire maggiore equità fiscale ed a mettere in sicurezza i conti pubblici nel lungo periodo, in linea con gli standard internazionali di trasparenza.



“Il dialogo con Roma ha raggiunto un livello di maturità e pragmatismo senza precedenti,” ha affermato il Segretario di Stato per le Finanze, Marco Gatti. “L’annunciata visita del Viceministro Leo è il segnale tangibile che San Marino è oggi un interlocutore credibile e affidabile. La nostra riforma fiscale e la collaborazione con l’Italia viaggiano su binari paralleli: l’obiettivo comune è eliminare le zone d’ombra che penalizzano cittadini e imprese, creando un ecosistema economico trasparente e integrato. In tal senso, la presenza del Viceministro sul Titano permetterà di approfondire dossier di reciproco interesse, favorendo un allineamento strategico che guardi con lungimiranza al posizionamento della nostra Repubblica nel contesto economico europeo. Il Tavolo Operativo bilaterale resta il fulcro della nostra cooperazione strategica per garantire risposte eque e congiunte a lavoratori e pensionati. Affronteremo ogni dossier tecnico con la serietà che il momento storico impone lavorando in sinergia per il benessere delle nostre comunità”.



L’incontro odierno consolida l’asse strategico tra la Segreteria Finanze e la maggioranza parlamentare italiana, ponendo le basi per una nuova stagione di cooperazione bilaterale fondata su competenza e risultati misurabili.