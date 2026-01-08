Tutela delle istituzioni e rigore normativo: San Marino ribadisce l’autonomia delle proprie autorità giudiziarie e di vigilanza

In un contesto internazionale caratterizzato da sfide sempre più complesse, il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino riafferma con fermezza la necessità di preservare l’indipendenza e la serenità operativa delle proprie autorità giudiziarie e di vigilanza. Il percorso di rafforzamento del nostro sistema economico e finanziario richiede che gli organismi preposti ai controlli possano agire in piena autonomia, al riparo da narrazioni distorte o tentativi di condizionamento esterno che rischiano di minare la fiducia dei cittadini e degli investitori.



Le attività di verifica e monitoraggio, condotte quotidianamente con serietà e rigore, non rappresentano ostacoli arbitrari, bensì garanzie imprescindibili di legalità e trasparenza. San Marino ha intrapreso un cammino virtuoso di adeguamento agli standard internazionali e di integrazione europea: tale processo non può essere oggetto di strumentalizzazioni né di pressioni volte a influenzare il regolare corso della giustizia o l’esito di doverosi accertamenti tecnici.



Preme inoltre precisare, a tutela della corretta comprensione dei fatti, che le procedure di sequestro previste dal nostro ordinamento non comportano il passaggio di proprietà dei beni. Questi ultimi restano formalmente intestati al titolare e il deposito presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino avviene proprio a garanzia della loro integrità e conservazione, nell’esclusivo interesse della legalità e delle parti coinvolte.



La solidità del nostro sistema è confermata anche dall’esito positivo di lunghe e complesse vicende giudiziarie. La recente e definitiva archiviazione che ha riguardato la Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino rappresenta il riconoscimento ultimo della correttezza dell’operato dell’Istituto, ponendo fine a anni di congetture infondate e ristabilendo pienamente la verità storica e giuridica a tutela del nostro asset bancario primario.



Il Governo esprime pieno sostegno agli uffici dello Stato impegnati nella tutela della stabilità finanziaria, rigettando ogni illazione che miri a diffondere incertezza sul mercato o tra i risparmiatori. Alimentare dubbi infondati sulla solidità delle nostre istituzioni o sulla trasparenza delle procedure di vigilanza è un atto che nuoce al bene comune e alla dignità della Repubblica.



La sovranità di San Marino si manifesta innanzitutto nel rispetto delle proprie leggi e nell’efficacia dei propri organi di controllo. È responsabilità di tutti assicurare che tali presidi operino in un clima di correttezza e tutela, affinché il sistema Paese prosegua nel suo sviluppo fondandosi su basi solide, certe e riconosciute a livello globale.



A fronte di attacchi mediatici che ledono l’immagine del Paese, il Congresso di Stato si riserva ogni iniziativa, in ogni sede opportuna, a tutela della verità e del buon nome della Repubblica.