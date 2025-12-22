Svolta per il settore industriale: arriva la tariffa elettrica “su misura” che premia l’efficienza delle imprese sammarinesi
Redazione
- san marino

Svolta per il settore industriale: arriva la tariffa elettrica “su misura” che premia l’efficienza delle imprese sammarinesi

Svolta per il settore industriale: arriva la tariffa elettrica “su misura” che premia l’efficienza delle imprese sammarinesi

foto-articolo
san marino - 22 Dicembre 2025

di Redazione

Condividi: