Pianificazione strategica e sostenibilità territoriale: al via il coordinamento per il calendario motoristico 2026

L’equilibrio tra la valorizzazione dell’identità sportiva sammarinese e il rispetto della vivibilità quotidiana dei cittadini rappresenta il fulcro del nuovo percorso metodologico intrapreso dalle Istituzioni. Nella mattinata odierna, la Segreteria di Stato per gli Affari Interni e la Segreteria di Stato per lo Sport hanno presieduto un vertice programmatico con i vertici della Federazione Auto Motoristica Sammarinese (FAMS), della Federazione Sammarinese Motociclistica (FSM), dell’Automobile Club San Marino e delle affiliate FAMS Scuderia San Marino, Zeromille Srl e San Marino Racing Organization.



L’incontro ha sancito l’avvio di una fase di pianificazione anticipata volta a definire l’agenda degli eventi per l’annualità 2026. L’obiettivo primario risiede nella costruzione di un palinsesto organico capace di neutralizzare il rischio di sovrapposizioni logistiche e, contestualmente, di mitigare l’impatto delle manifestazioni sulla rete viaria e sulla popolazione residente.

Attraverso una visione sistemica, le Segreterie di Stato intendono promuovere una distribuzione razionale degli appuntamenti nei diversi Castelli della Repubblica, nonché una strategia di ottimizzazione delle risorse pubbliche e delle forze di sicurezza coinvolte. La creazione di un coordinamento unico permette infatti di razionalizzare l’impiego del personale della Polizia Civile e dei servizi logistici, garantendo standard di sicurezza elevati senza gravare eccessivamente sulla macchina statale.



La scelta di operare con largo anticipo rispetto alla stagione 2026 risponde alla necessità di offrire risposte concrete alle esigenze della cittadinanza e delle attività economiche. Una programmazione tempestiva consente di comunicare i cambiamenti alla viabilità con margini certi, favorendo una convivenza armoniosa tra la storica tradizione motoristica del Titano — risorsa fondamentale per l’attrattività del Paese — con il diritto alla mobilità dei residenti e gli altri eventi che avvengono sul territorio.



Le parti coinvolte hanno manifestato piena convergenza sulla necessità di adottare criteri di equità territoriale e temporale. Il tavolo di lavoro rimarrà permanente per affinare le linee guida emerse, trasformando la gestione degli eventi da una sequenza di singoli interventi in un modello di governance territoriale integrato e sostenibile che verrà allargato anche ad altre Istituzioni.