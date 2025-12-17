Casa Russa a Roma invita al Concerto di Capodannocon la partecipazione di solisti dalla Russia e dall’Italia

Venerdì 19 dicembre alle ore 18:30, Casa Russa a Roma vi invita al Concerto di Capodanno che unisce capolavori della musica classica russa a straordinari esempi della tradizione strumentale contemporanea. In programma musiche di Petr Čajkovskij, Modest Musorgskij, Rodion Ščedrin, Aram Khačaturian e Aleksandr Scriabin, oltre a brani per domra e pianoforte di Aleksandr Tsygankov e Andrey Byzov.

Il concerto vedrà la partecipazione di rinomati musicisti provenienti dalla Russia e dall’Italia. Il pianista Yuri Bogdanov, Artista del Merito della Federazione Russa, professore dell’Accademia Russa di Musica Gnesin, artista di Steinway & Sons e presidente della Fondazione Musicale A.D. Artobolevskaya, presenterà il ciclo, raramente eseguito, “Quadri di un’esposizione” di Modest Musorgskij e musiche di Aleksandr Scriabin.

Il pianista italiano Pietro Bonfiglio, direttore artistico del Festival Internazionale Morellino Classica, eseguirà “Dumka” di Petr Čajkovskij e la Toccata di Aram Khačaturian. Bonfiglio si esibisce frequentemente in Europa e negli Stati Uniti, esibendosi in importanti sale da concerto, tra cui la Carnegie Hall e il Teatro alla Scala.

I brani di Rodion Shchedrin saranno eseguiti dalla pianista Daria Bogdanova, vincitrice di concorsi internazionali e attiva partecipante a progetti cameristici e sinfonici. Nella seconda parte del concerto, si esibirà anche come domrista in un duetto con Yuri Bogdanov.

L’ingresso è libero, la prenotazione al link è obbligatoria: https://forms.gle/HVFqP22KvHKyFaQZ6