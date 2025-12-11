Concerto di Mikhail Kazakov

Domenica 14 dicembre alle ore 19:00, Casa Russa a Roma ospita il concerto di uno dei giovani musicisti russi più richiesti, il sassofonista Mikhail Kazakov. In programma musiche di Sergej Rachmaninov, Aram Khachaturian, Frédéric Chopin, Eugène Ysaÿe e altri compositori. Al pianoforte M° Susanna Pagano vincitrice di concorsi internazionali, concertista e docente.

Mikhail Kazakov è vincitore di tre dei più prestigiosi concorsi di sassofono al mondo, tra cui l’Alfred Sax Competition, che si tiene ogni 4 anni in Belgio, città natale dell’inventore del sassofono. È musicista della “Selmer Paris” e docente ospite al Conservatorio di Berlino, all’Università di Musica di Vienna e al Conservatorio di Musica di Barcellona. Ha inoltre ricevuto il Premio “Sinestesia” per il suo contributo alla cultura e all’arte, nonché una borsa di studio di prima classe del Sindaco di Mosca.

L’ingresso è libero, la prenotazione al link è obbligatoria: https://forms.gle/1GCwtXD5t12zwb3eA