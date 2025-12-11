Opportunità di investimento nella gestione dei rifiuti solidi in Perù

Oggi, nella giornata di giovedì 11 dicembre, nella Sala Flora del Grand Hotel Flora a Roma si è tenuto un l’evento, organizzato dall’ambasciata peruviana. L’apertura dell’evento ha visto i saluti dell’ambasciatore Manuel Cacho – Sousa Velazquez che ha spiegato le opportunità di investimento nel territorio peruviano. Successivamente, sono stati presentati i programmi di cooperazione dell’UE legati alla gestione dei rifiuti solidi e la legislazione su quest’ultimi con potenziali progetti futuri. Il tutto spiegato e raccontato dai relatori, Andrea Pavia e Gunther Merzthal. Importante anche l’intervento di Juan Carlos Castro, ex ministro dell’ambiente del Perù che ha sottolineato come sia fondamentale unire due temi come investimenti e tecnologia, entrambi volti a liberare i valori dei rifiuti. Durante l’evento, uno spazio dedicato ad una panoramica di investimenti sostenibili per il Perù moderata da Nancy Zedano Martinez, Project Manager del progetto GIRSE.

L’incontro ha rappresentato un’occasione strategica per delineare come la transizione ecologica non sia più una mera questione ambientale, bensì un driver fondamentale di sviluppo economico. L’attenzione rivolta alla gestione dei rifiuti solidi riflette una comprensione crescente dei mercati emergenti riguardo all’economia circolare: il Perù, riconoscendo le sue criticità infrastrutturali, ha individuato nell’esperienza europea—e italiana in particolare—un modello su cui costruire soluzioni innovative e sostenibili.

Il progetto GIRSE emerge come elemento cruciale di questa strategia multilaterale, fungendo da ponte tra legislazioni diverse e facilitando il trasferimento tecnologico. Per le imprese italiane, già leader nel settore della gestione ambientale e dell’ingegneria sostenibile, rappresenta un’opportunità concreta di espansione in un mercato andino con crescente capacità di investimento. La cooperazione internazionale in materia ambientale non costituisce soltanto un imperativo morale, ma una sfida geopolitica che ridefine gli equilibri economici globali, con il Perù che si posiziona sempre più come attore consapevole dei nuovi paradigmi dello sviluppo.

Un evento, quindi, che sottolinea la cooperazione tra Italia, Ue e Perù per futuri investimenti in materia di rifiuti, tecnologie e opportunità per le aziende. Tra istituzioni, società e figure politiche si è cercato di delineare un percorso da sviluppare insieme, tra due paesi che sembrano distanti, ma che invece trovano argomenti di comune interesse. Il tutto, permesso, dall’Ambasciata del Perù a Roma che con i suoi event, promuove la collaborazione e il dialogo tra comunità solo apparentemente diverse!