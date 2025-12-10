Itinerari turistici gastronomici di Sucre e Azuay

Martedì 9 dicembre, presso la Sala Fanfani dell’IILA di Roma, si è concluso il progetto “Progettazione e promozione delle rutas turísticas temáticas de Latinoamérica”, finanziato dalla DGCS-MAECI. L’evento ha presentato i risultati di un’iniziativa innovativa focalizzata su due regioni latino-americane emblematiche: il dipartimento di Sucre in Colombia e la provincia di Azuay in Ecuador.

L’IILA ha individuato Sucre come area d’intervento per favorire lo sviluppo territoriale mediante la valorizzazione di destinazioni turistiche legate a prodotti con forte identità territoriale. La gastronomia sucreña è un universo multiculturale: influenzata dalle culture spagnola, indigena, negra e araba, presenta piatti emblematici come il mote di queso e preparazioni marine quali il bocachico in cabrito e la cazuela di mariscos

In Ecuador, la provincia di Azuay rappresenta un patrimonio culinario ancora più consolidato. Il mote è parte dell’identità di Azuay, con varietà come mote pillo, pata e sucio che sorprendono con sapori e aromi particolari. Il cuy servito croccante con patate e ají, e i tamales elaborati con granturco tenero completano il quadro gastronomico.

La strategia dell’IILA ha trasformato questi patrimoni in itinerari turistici strutturati. L’iniziativa si articola attraverso corsi di formazione tecnica, seminari e conferenze rivolti agli attori chiave del settore turistico locale IILA, riconoscendo che la gastronomia rappresenta un’opportunità concreta per rivitalizzare il turismo e promuovere lo sviluppo economico.

L’evento romano ha consolidato una partnership significativa tra Italia e America Latina, dimostrando come il turismo tematico possa fungere da ponte fra conservazione culturale e sostenibilità economica. Le “rutas turísticas temáticas” non sono semplici attrazioni commerciali, bensì strumenti di valorizzazione dell’identità territoriale, capaci di generare benefici economici diffusi nelle comunità locali mantenendone autenticità e tradizione.