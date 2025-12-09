Premio Bridgestone FIA Ecorally Cup 2025

Gli Eccellentissimi Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli hanno ricevuto (5 dicembre 2025) in Udienza il pilota Guido Guerrini ed il co-pilota Artur Prusak, vincitori della Bridgestone FIA Ecorally Cup 2025.

Guido Guerrini la cui lunga carriera sportiva è cominciata proprio in una gara a San Marino, e Artur Prusak, a bordo di una Kia E-Niro del team Gass Racing, hanno recentemente conquistato il titolo mondiale Bridgestone FIA Ecorally Cup 2025, il prestigioso campionato internazionale dedicato alle vetture alimentate da energie alternative. La sostenibilità non si limita all’uso di auto a basso impatto, ma si estende anche al rispetto dell’ambiente circostante e all’ottimizzazione dei consumi energetici.

I Capitani Reggenti hanno espresso il loro più vivo apprezzamento per il risultato e per questa eccellenza sportiva, che porta il nome della Repubblica di San Marino a livelli di alto prestigio, associandolo a valori fondamentali di sostenibilità e innovazione, hanno inoltre sottolineato come lo sport, nelle sue multiformi sfaccettature, unisce persone di diverse età, culture e condizioni e rafforza quel senso di appartenenza e di collaborazione trasmettendo un messaggio positivo di impegno, un alto valore educativo unitamente allo sviluppo dello spirito di sacrificio.

L’equipaggio italo-polacco, che ha gareggiato sotto la bandiera della Repubblica di San Marino con licenza della Federazione Auto Motoristica Sammarinese (FAMS), presente all’Udienza con una delegazione guidata dal Presidente della FAMS Paolo Valli e della Governance della Federazione stessa.

ha ottenuto risultati straordinari, chiudendo al primo posto in sei delle tredici tappe del campionato. Questo successo ha consentito loro di ottenere i punti decisivi per distanziare il due volte campione del mondo Michal Žďárský e conquistare il vertice della classifica.

L’ultimo tassello di una carriera costellata di successi e soddisfazioni, Guerrini e Prusak, veterani di lunga esperienza nella disciplina, si sono distinti come i primi nella storia a conquistare il mondiale sia come piloti che come co-piloti.

Guido Guerrini aveva già trionfato come navigatore nel 2016 e 2017, mentre Artur Prusak aveva ottenuto il titolo di campione del mondo come pilota nel 2015, 2016 e 2020.

Un sentito riconoscimento per questo importante risultato è stato espresso dal Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati, che ha sottolineato nel suo intervento come grazie alla partecipazione alle competizioni “green” condotte da Guerrini e Prusak il nome della Repubblica di San Marino abbia girato il mondo lanciando un forte messaggio di ecosostenibilità, volano per la promozione di valori sportivi e ambientali, tema rispetto al quale la nostra realtà è pioniera da lungo tempo, tornando protagonista di una disciplina sportiva nata proprio sulle nostre strade. “Un risultato– ha affermato il Segretario di Stato Pedini Amati – che corona un percorso umano e professionale di forte rilievo, nel quale la Segretaria di Stato per il Turismo congiuntamente alla Segreteria di Stato per lo Sport ha creduto dal principio, sostenendo le sfide dell’equipaggio Guerrini-Pursaak”.

Il Segretario di Stato per l’Industria e lo Sport Rossano Fabbri ha ricordato come la Repubblica di San Marino abbia sempre avuto una forte vocazione sportiva, e oggi, con massimo orgoglio, possa celebrare questa straordinaria impresa.

“Lo sport – ha affermato il Segretario Fabbri – è sinonimo di sfide e competizione, ma anche foriero di valori imprescindibili quali lealtà, passione e tenacia, crea fratellanza e ispira a credere nei propri sogni. Guido Guerrini e Artur Pursak hanno declinato al meglio questi principi, raggiungendo le più alte vette e onorando la Repubblica di San Marino sotto il profilo umano e sportivo”.