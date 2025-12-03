Posizione della Colombia in merito alle recenti affermazioni del Presidente degli Stati Uniti

2 dicembre 2025.

A nome del popolo colombiano e come espressione della più profonda convinzione democratica, il Ministero degli Affari Esteri dichiara che:

Accogliamo con grande preoccupazione le recenti dichiarazioni del Presidente degli Stati Uniti d’America, Donald J. Trump, nelle quali suggerisce la possibilità di intraprendere azioni militari contro la Colombia con l’argomento della lotta al narcotraffico.

La Colombia prosegue con l’impegno irremovibile nella lotta contro il narcotraffico, affrontando il problema in modo integrale, equilibrato, multidisciplinare e basato su prove, rispettando i diritti umani e le libertà fondamentali, in conformità con il principio di responsabilità comune e condivisa. Promuove la necessità di affrontare e risolvere le tensioni che il sistema internazionale di fiscalizzazione delle droghe genera nel relazionarsi con i diritti umani, la salute pubblica, l’ambiente, le questioni di genere e la protezione delle popolazioni vulnerabili, come i popoli indigeni, afrodiscendenti e contadini.

Riaffermiamo l’impegno per la pace, la sovranità nazionale e il rispetto del diritto internazionale; e come parte della regione latinoamericana e caraibica si respinge qualsiasi minaccia di aggressione esterna che violi la dignità, l’integrità del territorio e la sovranità del popolo colombiano.

Lanciamo un appello urgente alla fratellanza tra l’America Latina e i Caraibi affinché, come popoli fratelli latinoamericani, prevalga l’unione di fronte a qualsiasi tentativo di intervento esterno che intenda minare la sovranità.

La Colombia è un popolo con radici profonde che costruisce un futuro di prosperità e tranquillità per tutta la regione.