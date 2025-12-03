Casa Russa a Roma ospita il Concerto in occasione dei 100 anni dell’Associazione Russa della Cooperazione Internazionale e inaugurazione della mostra “Alexandr Ivanov. Bozzetti biblici”

Giovedì 4 dicembre alle ore 18:30, Casa Russa a Roma ospita il concerto in occasione del centenario dell’Associazione Russa per la Cooperazione Internazionale (RAMS). In programma le musiche dei compositori sovietici Shrayner e Tsfasman, nonché brani di Paganini, Chopin, Brahms e Saint-Saëns. La serata riunirà alcuni dei musicisti più brillanti della scena contemporanea — Eduard Doyan (violino), Anver Verius (violino), Ravil Islamov (violino), Igor Fëdorov (clarinetto), Irina Vinogradova (pianoforte), Mariam Pitskhelauri (pianoforte) e Svetlana Ponomarëva (pianoforte).

Nell’ambito dell’evento si terrà inoltre l’inaugurazione della mostra “Alexandr Ivanov. Bozzetti biblici”. L’esposizione comprende copie digitali degli acquerelli fornite dalla Galleria Tret’jakov. I “Bozzetti biblici” costituiscono una serie di immagini alle quali il grande artista russo dedicò gli ultimi dieci anni della sua vita terrena. Aleksandr Ivanov visse in Italia per 28 anni e proprio a Roma iniziò a lavorare al suo monumentale dipinto “L’Apparizione di Cristo al popolo”.

La mostra si svolge in vista delle celebrazioni per il 220° anniversario della nascita di Aleksandr Ivanov, che sarà commemorato nel 2026. L’esposizione sarà presentata da Svetlana Stepanova, dottore in storia dell’arte e ricercatrice del Dipartimento di Pittura del XVIII – prima metà del XIX secolo della Galleria Tret’jakov. La mostra, organizzata in collaborazione con l’Ambasciata Russa presso la Santa Sede, resterà aperta fino al 16 dicembre 2025.

Ingresso libero, è obbligatoria la prenotazione al link: https://forms.gle/WGSUhGSW7ZRUA1CeA