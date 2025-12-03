Lettere Danzanti: Un Ponte tra l’Italia e il Mondo Arabo.

La Calligrafia come Esempio di Diplomazia Culturale

L’Evento: Arte, Musica e Istituzioni

L’incontro si terrà Venerdì 5 Dicembre 2025 alle ore 19:00 presso la sede dell’Accademia d’Egitto, sotto gli auspici di S.E. Ahmed Hanno, Ministro della Cultura Egiziana, e S.E. Bassam Rady, Ambasciatore d’Egitto in Italia.

L’evento vedrà la partecipazione della Prof.ssa Rania Yehia, Direttore dell’Accademia d’Egitto, che aprirà la conferenza.

I Protagonisti:

Il Maestro Amjed Rifaie è un artista di spicco nel panorama della calligrafia araba in Europa, un iracheno proveniente dall’antica Mesopotamia che ha scelto Roma come sua base operativa e fonte di ispirazione.

Egli si distingue per essere uno dei pochissimi maestri attivi nella diffusione e nell’insegnamento di quest’arte nel continente, e vive la sua professione in maniera totalizzante, definendola un “autentico stile di vita”. Nonostante la sua forte connessione con la tradizione, Rifaie si sente orgoglioso di far parte del ricco “mosaico romano” dove lavora, tra il Colosseo e Piazza San Pietro.

La sua missione artistica va oltre la semplice estetica: Rifaie è riuscito a portare la calligrafia araba sul palcoscenico teatrale, trasformando le lettere e le parole in un vero e proprio balletto visivo. Questa capacità di unire l’arte visiva con l’espressione performativa è la chiave del suo successo.

Nel corso della sua carriera, ha collaborato con numerose istituzioni internazionali, incluse ambasciate, compagnie aeree ed enti del turismo, e il suo lavoro è stato esposto in contesti prestigiosi come il Senato della Repubblica. Tra le sue opere più importanti si annovera la decorazione della “Iraq Room” all’interno della sede della FAO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura) a Roma. La sua notorietà lo ha portato ad essere oggetto di servizi e interviste da parte di importanti media come RaiNews24, Rai1, Rai3, RSI e Iraqi National News Tv.

L’impegno di Amjed Rifaie nel promuovere la cultura araba attraverso l’arte si concretizza nell’evento “Lettere Danzanti” presso l’Accademia d’Egitto di Belle Arti, dove la sua mostra e conferenza, accompagnate dalla musica di Jalal Qafishah all’oud, celebreranno la Giornata Mondiale della Lingua Araba il prossimo 5 Dicembre 2025.

