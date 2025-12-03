La Repubblica di San Marino rafforza i legami internazionali e promuove il Turismo religioso, nei giorni scorsi la partecipazione a “Sacred Horizons: a Journey Through Spiritual Europe” in Brasile, il progetto sostenuto dalla European Travel Commission, per unire viaggio, fede e cultura

La Segreteria di Stato per il Turismo è da tempo impegnata per il riconoscimento dei percorsi della Repubblica di San Marino nei più alti contesti internazionali e guarda, attraverso iniziative di forte rilevanza, sinergie e progetti di promozione europei, alle rinnovate tendenze di viaggio legate ai pellegrinaggi e al turismo religioso.



In linea con questo impegno, ha recentemente partecipato al Road Show European Travel Commission – “Sacred Horizons”, promosso e cofinanziato dalla European Travel Commission (ETC) che si è svolto in Brasile nelle città di Belo Horizonte e Curitiba, tra il 25 e il 27 novembre, con un focus sugli itinerari che intrecciano spiritualità, cultura e natura, per offrire un’alternativa sostenibile e autentica ai tradizionali percorsi turistici, con un’attenzione particolare alla destagionalizzazione e alla valorizzazione delle comunità locali. Gli eventi ed incontri in programma nelle tre giornate sono stati finalizzati a creare un collegamento sinergico tra destinazioni europee ed agenti di viaggio, tour operator e stampa specializzata brasiliana, con l’obiettivo di promuovere il turismo spirituale e culturale in un territorio che vede al proprio centro la Repubblica di San Marino.



Nel progetto “Sacred Horizons” la Segreteria di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino, nell’ambito del Tavolo Turistico Territoriale e del Progetto The Lovely Places, nato dalla collaborazione con Ministero per il Turismo italiano e riconosciuto dal UN Tourism, ha ricoperto il ruolo di coordinatore a fianco di APT Emilia-Romagna, Comuni di Assisi, Loreto, Chiusi della Verna, Ente per il Turismo di Arbe.

Secondo i dati delle Nazioni Unite, il turismo religioso e spirituale coinvolge circa 300 milioni di viaggiatori ogni anno, generando circa 18 miliardi di euro di fatturato globale. La domanda di questa tipologia di viaggi ha rafforzato l’attenzione per le tradizionali rotte di pellegrinaggio e ampliato l’interesse per nuove destinazioni che combinano spiritualità, arte, cultura e ospitalità.



La partecipazione a “Sacred Horizons: A Journey Through Spiritual Europe” ha rappresentato quindi un’importante occasione per la Repubblica di San Marino di consolidare la propria presenza nel turismo spirituale europeo, in linea con le strategie poste in atto per lo sviluppo sostenibile e la promozione internazionale.



In un anno simbolico come quello del Giubileo, di cui il Cammino di San Marino fa parte a pieno titolo, l’adesione a tale iniziativa ha inoltre confermato l’impegno della Repubblica di San Marino in una direzione ben precisa: quella atta a rafforzare le relazioni diplomatiche, promuovendo con le esperienze di viaggio valori condivisi di pace, sostenibilità, cultura e accoglienza.

A rappresentare la Repubblica di San Marino a questo importante appuntamento il Direttore di Dipartimento Turismo Filippo Francini, presente anche nella veste di Ambasciatore di San Marino in Brasile, impegnato in diversi incontri istituzionali e ricevuto nelle stesse giornate da alti funzionari della Segreteria di Stato del Turismo dello Stato del Minas Gerais (Capo di Gabinetto Pedro Blank, Direttore Prodotti Turistici Emanuelle Oliveira e Assessore Júlia Nepomuceno) e della Segreteria di Stato del Turismo dello Stato del Paranà (Direttore Generale Jefferson Abade e Direttore della Promozione Commerciale Rudson Weber) e dal Sindaco di Curitiba Eduardo Pimentel.



Durante questi ultimi incontri è emerso il desiderio di rafforzare le partnership culturali, commerciali e turistiche tra gli stati del Minas Gerais e del Paranà e con la importante città di Curitiba riscontrando l’interesse reciproco a sviluppare collaborazioni e sinergie. Il Direttore Francini, nel rinnovare l’invito a visitare la nostra Repubblica, ha ricordato le forti radici storiche che legano San Marino al Brasile, citando gli episodi legati alle figure di Giuseppe e Anita Garibaldi e al riconoscimento dell’indipendenza del Brasile ai tempi dell’Imperatore Dom Pedro, senza dimenticare, negli anni più recenti, le opere dell’artista brasiliano Kobra e l’affetto e l’emozione con cui sul Titano è ancora ricordato il grande pilota Ayrton Senna.