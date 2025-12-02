Presentazione del libro e concerto di Diego Moreno a Casa Argentina

Per celebrare la Giornata Internazionale del Tango, il 19 dicembre alle ore 18, presso la Sala Ginastera della Casa Argentina, l’artista Diego Moreno presenterà il suo libro Carlos Gardel, Il Tango a Napoli, edito

da Edizioni Mea.

Inoltre, durante l’evento, il rinomato artista interpreterà un repertorio musicale composto da brani propri ed emblematici del tango argentino.

Diego Moreno, argentino di nascita ma “italiano-napoletano” di adozione, cantante, compositore, chitarrista, torna sul mercato discografico con “Canzoni d BuOngustO”, album dedicato a Fred Bongusto. «Dedico questo lavoro discografico a lui, alla sua Arte – afferma Moreno – È un omaggio alla brillante carriera del popolare chansonnier».

Il primo estratto è questa struggente versione di “DOCE, DOCE” interpretata da Diego insieme al Grande Peppino Di Capri, accompagnato in modo magistrale dai Maestri: Ivano Leva (piano), Domenico Guastafierro (flauto), Gabriele Borrelli (percussioni) e Corrado Calignano Nicolardi (basso e contrabbasso).

… il letterato Davide Ferrante scrive:

“Il brano Doce Doce supera il canonico concetto di “duetto” o di “featuring”. Diego Moreno, grazie alla presenza di Peppino di Capri sigilla infatti un appuntamento con la storia perché unisce i due più grandi “crooner” della musica italiana, conosciuti e apprezzati anche a livello internazionale. Dei trionfi di Fred oltreoceano si sa tutto, ma anche Peppino di Capri ha esportato le sue melodie ovunque coronando la sua carriera proprio quest’anno, il 2023, ricevendo a Sanremo il prestigioso premio alla carriera. “Doce Doce” rappresenta quindi la sintesi perfetta tra lo spirito sudamericano di Diego, arricchito dalla sua trentennale napoletanità, e la carezzavolezza di Peppino, partenopeo, anzi caprese, di nascita Sullo sfondo, ovviamente, l’ammaliante melodia di Fred, anch’egli come Diego, napoletano “acquisito”, anzi “napoletano per passione”.