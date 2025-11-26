Dialoghi Italo-Francesi per l’Europa: la Luiss ospita l’ottava edizione nel quarto anniversario del Trattato del Quirinale

Nel giorno del quarto anniversario del Trattato del Quirinale, siglato il 26 novembre 2021 per rafforzare la cooperazione strategica tra Italia e Francia, l’Università Luiss ha ospitato l’ottava edizione dei Dialoghi Italo-Francesi per l’Europa, promossi insieme a Sciences Po e in collaborazione con TEHA Group (The European House – Ambrosetti). L’evento, dal titolo “Dal dialogo al risultato: la forza della cooperazione italo-francese nel quadro europeo”, ha riunito esponenti di primo piano del mondo istituzionale, diplomatico, accademico e industriale dei due Paesi.



“Il Trattato del Quirinale ha dato struttura al rapporto tra due Paesi che rappresentano i pilastri dell’architettura europea. La collaborazione bilaterale non si è manifestata solo sul piano diplomatico, rivelandosi un fattore fondamentale per la crescita, l’innovazione e la competitività del nostro Continente. L’ottava edizione dei Dialoghi Italo-Francesi ha rappresentato un momento chiave per approfondire questi temi, discutere progetti condivisi e rafforzare il legame tra istituzioni, mondo accademico e imprese” ha dichiarato Paola Severino, Presidente della School of Law Luiss e membro del Comitato Italo-Francese che ha contribuito alla stesura del Trattato.



«È in Italia e in Francia, più ampiamente in Europa, che sono nate le Università, spazi di libertà regolati da tutele specifiche, dove si può studiare, pensare e innovare a beneficio delle nostre società. È questo che le rende istituzioni profondamente democratiche. La cooperazione universitaria franco-italiana è un pilastro per l’Europa e per i nostri due Paesi» ha dichiarato Luis Vassy, Direttore, Sciences Po.



“Anche quest’anno, i Dialoghi italo-francesi per l’Europa mantengono intatto il loro carattere decisamente meritorio all’interno delle relazioni tra Italia e Francia. L’azione italo-francese, come sancito anche dal Trattato, si colloca innanzitutto nel quadro europeo. A quattro anni dalla firma, constatiamo senza dubbio un forte impatto sui principali temi dell’agenda europea. Ma l’azione italo-francese è anche e innanzitutto un’azione ispirata a un approccio pragmatico e teso a raggiungere risultati concreti e operativi, come, da ultimo, il lancio della Coalizione Europea contro le Droghe o, su un altro fronte, l’impegno comune nel Comitato di Cooperazione Transfrontaliera, strumento ideato dal Trattato e che si è trasformato in una vera e propria efficace cabina di regia “multi-livello”, co-presieduta dai Ministri degli Esteri dei nostri due Paesi”, ha affermato Emanuela D’Alessandro, Ambasciatrice della Repubblica Italiana in Francia.



“Al cuore di tutto quello che facciamo, Italia e Francia insieme in ambito bilaterale ed europeo, e ancora di più con questo fantastico strumento che è il Trattato del Quirinale, è il futuro dei nostri giovani” ha affermato Martin Briens, Ambasciatore di Francia in Italia. “In un mondo complesso, questo Trattato sta non solo mantenendo le sue promesse ma sta anche dando un’accelerazione sempre più concreta alla nostra cooperazione”, ha aggiunto. “Non mi è possibile ricordarne qui tutti i dati, ma mi preme citare tre esempi concreti. Tanti scambi avvengono nel campo della Sicurezza e della Difesa: nel 2025, 48 eventi hanno animato le relazioni bilaterali di difesa franco-italiana mentre si sono svolti 30 incontri bilaterali tra autorità militari; in ambito economico, l’Italia e la Francia contano 4.000 aziende che operano in entrambi i Paesi e generano quasi 400.000 posti di lavoro; infine, sul tema cultura e giovani : per il programma di residenze per i giovani artisti, il “Nouveau Grand Tour”, lanciato dal Trattato, 25 artisti francesi e 50 artisti italiani saranno in residenza in Italia e in Francia per l’anno 2025/2026” ha sottolineato l’Ambasciatore, per poi concludere : “Le premesse ci sono, quindi auguro a tutti noi un altro anno di Trattato del Quirinale che vada oltre le nostre aspettative” .



A conferma dell’importanza e della concretezza di questa cooperazione, i dati più recenti mostrano come Italia e Francia abbiano rafforzato i loro legami economici, culturali e accademici. Nel 2024 i due Paesi hanno generato insieme 4.800 miliardi di dollari, pari al 28,8% del PIL europeo, consolidando il loro ruolo di terzo polo economico mondiale. Sul fronte formativo, le oltre 350 doppie lauree attive testimoniano invece l’attenzione condivisa allo sviluppo delle competenze, confermando come la collaborazione bilaterale rappresenti una leva concreta di crescita, attrattività e influenza in Europa.



L’incontro, aperto dai saluti istituzionali del Rettore Luiss Paolo Boccardelli e degli Ambasciatori Martin Briens ed Emanuela D’Alessandro, ha approfondito tutti i principali ambiti di collaborazione tra Italia e Francia, spaziando da innovazione e sostenibilità energetica a infrastrutture e mobilità, passando per informazione, cultura e democrazia. L’indagine di IPSOS Italia: “Due Paesi allo specchio: Francia-Italia”, condotta con il supporto di Edison è stata presentata da Nando Pagnoncelli, Presidente Luiss School of Government e IPSOS, che ha restituito percezioni e priorità dei cittadini italiani e francesi su temi quali sicurezza, transizione energetica e disuguaglianze.



“Il quadro che emerge è segnato da preoccupazioni economiche e dalla percezione di disuguaglianze in crescita, fattori che incidono sul sentiment. In questo contesto, i giudizi sulle relazioni reciproche, pur in lieve flessione, restano complessivamente più positivi che negativi. Si conferma tuttavia un’asimmetria: i francesi esprimono valutazioni più favorevoli verso l’Italia rispetto a quanto avvenga in senso inverso. Anche il tono emotivo diverge, con in Italia a prevalere l’indifferenza e in Francia la simpatia” ha dichiarato Nando Pagnoncelli, Presidente Luiss School of Government e IPSOS.



«La transizione energetica è una sfida che nessun paese può affrontare da solo e rappresenta un’opportunità di rafforzamento e costruzione di partnership industriali tra i paesi dell’Unione Europea, volte ad accrescere la competitività e l’autonomia del mercato europeo. In questo senso, la collaborazione tra Italia e Francia, due paesi fortemente impegnati nel percorso di transizione e unite dal Trattato del Quirinale, ci permette di accelerare su capitoli quali l’innovazione, con uno sguardo prospettico all’energia nucleare, la sicurezza e la sostenibilità, mettendo al centro lo sviluppo delle competenze e delle future generazioni», ha dichiarato Nicola Monti, Amministratore Delegato di Edison.



Marc Lazar, titolare della cattedra BNL-BNP Paribas “Relazioni franco-italiane per l’Europa” alla Luiss e Professore emerito di Sciences Po ha chiuso la giornata di lavori.



All’incontro hanno partecipato Paolo Boccardelli, Rettore della Luiss; Riccardo Guariglia, Segretario Generale MAECI, Martin Briens, Ambasciatore di Francia in Italia; Emanuela D’Alessandro, Ambasciatrice d’Italia in Francia; Nando Pagnoncelli, Presidente Luiss School of Government e IPSOS; Stefano Buono, CEO di newcleo; Marie Claire Daveu, Chief Sustainability e Institutional Affairs Officer, Kering; Fabrizia Lapecorella, Vice Segretario Generale OCSE; Nicola Monti, CEO di Edison; Marta Tramezzani, Dottoranda in Scienze Politiche a Sciences Po e rappresentante Associazione La Strada; Gioia Ghezzi, Presidente Gruppo ATM; José Gonzalo, Direttore Esecutivo BPI France; Giampiero Massolo, Direttore Geopolitical Risk Observatory Luiss e Presidente Mundys; Manuela Rocca, Direttrice Generale Aggiunta TELT; Claudia Ferrazzi, Fondatrice e Presidente Viarte; Paola Severino, Presidente School of Law Luiss; Luis Vassy, Direttore Sciences Po; Franco Bassanini, Presidente Fondazione Astrid; Marc Lazar, Professore emerito Sciences Po e titolare della cattedra BNL-BNP Paribas “Relazioni franco-italiane per l’Europa” alla Luiss.

I Dialoghi Italo-Francesi per l’Europa sono stati realizzati grazie al contributo di Kering, ATM, Edison, Mundys, newcleo, TELT, Bpifrance e SNCF.



