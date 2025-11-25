Casa Russa a Roma ospita il pop-folk concerto“Alyona Minulina. Canzoni e fiabe”

Sabato 29 novembre alle ore 18:30, Casa Russa a Roma vi invita a intraprendere un affascinante viaggio musicale nel mondo della musica d’autore russa. La stella nascente della nuova generazione di interpreti russi nel genere pop-folk, Alyona Minulina, presenterà al pubblico il suo programma “Canzoni e fiabe”.

Alyona Minulina è autrice e interprete di canzoni in lingua russa, dotata di una rara maniera di canto in cui si fondono le intonazioni del canto popolare, morbide sonorità vocali e il suo caratteristico dialetto con vocali doppie. Tutto questo crea nella sua musica uno stile personale vivo e immediatamente riconoscibile. L’artista si esibisce attivamente in diverse città della Russia e partecipa anche a programmi televisivi.

Finalista del progetto “La nuova musica russa” sul Primo Canale televisivo con la canzone “Cassiopea”; del progetto “Sorgenti” con il brano “Il tuo cielo” (composizioni che verranno eseguite alla Casa Russa a Roma), nonché vincitrice del premio “Esenin vivente” con il brano “Paludi e acquitrini”, Alyona è conosciuta dal pubblico come un’artista le cui canzoni restano nel cuore a lungo.

La sua musica viene definita come “qualcosa di nuovo, ma sorprendentemente familiare”, e proprio questa sensazione Alyona porta sul palcoscenico nei suoi concerti dal vivo, uno dei quali vi invitiamo ad ascoltare.

Ingresso libero, è obbligatoria la prenotazione al link:

https://forms.gle/qwHFG3NnnWsDtXum6

Casa Russa a Roma – Piazza Benedetto Cairoli, 6

Si prega di esibire un documento d’identità all’entrata.