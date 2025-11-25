La Colombia brilla a Eurochocolate 2025: il cacao colombiano conquista Perugia

L’Ambasciata di Colombia in Italia e il programma Colombia Nos Une del Ministero degli Affari Esteri hanno partecipato con successo all’edizione 2025 di Eurochocolate, tenutasi a Perugia dal 14 al 23 novembre. La presenza colombiana ha avuto un impatto significativo al principale festival internazionale del cioccolato, riaffermando la qualità e il potenziale del cacao colombiano sui mercati europei.

Durante la fiera, il progetto Agrocadenas, un’iniziativa congiunta tra l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), il Ministero dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale colombiano (MADR) e il Consorzio CISP-Venser, ha favorito la partecipazione di sette produttori colombiani di Cesar, Boyacá, Antioquia, Huila, Santander e Arauca. Questi produttori hanno presentato cacao fine e aromatico ad acquirenti, distributori ed esperti europei. La loro partecipazione ha rafforzato i processi di marketing, l’innovazione e l’accesso a nuovi mercati, oltre a creare opportunità di apprendimento e scambi tecnici con produttori e cioccolatieri di altri paesi.

Eurochocolate, che richiama ogni anno quasi un milione di visitatori, ha rappresentato un palcoscenico privilegiato per valorizzare il cacao colombiano, consolidare contatti strategici, esplorare alleanze commerciali e posizionare l’offerta nazionale all’esigente mercato europeo.

L’Ambasciata sottolinea che la presenza di Agrocadenas a questa fiera rappresenta un passo concreto verso l’internazionalizzazione del cacao e il rafforzamento della competitività del settore del cacao del Paese.

Una finale internazionale con la Colombia come protagonista principale

La 31a edizione di Eurochocolate si è conclusa con un evento internazionale che ha visto la Colombia come Paese protagonista, sottolineandone il ruolo di produttore di cacao di alta qualità. L’evento, tenutosi in Piazza IV Novembre, è stato organizzato dall’Ambasciata Colombiana in Italia e dal Consolato Colombiano a Roma, con il supporto dell’Ambasciatore di Eurochocolate per la Colombia, Carlo Corinaldesi.

L’evento ha riunito autorità italiane, europee e colombiane per celebrare l’eccellenza del cacao colombiano. Il programma, moderato dal Presidente di Eurochocolate Eugenio Guarducci, ha visto gli interventi dell’Onorevole Antonella Sberna, Vicepresidente del Parlamento Europeo; di Geidy Ortega, Viceministro dell’Agricoltura della Colombia; di Sua Eccellenza Ligia Margarita Quessep Bitar, Ambasciatrice della Colombia in Italia; di Luigi Grando, Direttore per l’America Latina e i Caraibi del CISP; e di Tommaso Scaringi, rappresentante dell’AICS.

Erano presenti anche l’On. Marco Squarta, Deputato al Parlamento Europeo; l’On. Emanuele Prisco, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno; la Presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti; il Sindaco di Perugia, Vittoria Ferdinandi; e il Presidente della Camera di Commercio dell’Umbria, Giorgio Mencaroni.

La giornata si è conclusa con esibizioni musicali e danze tradizionali di 20 artisti del gruppo colombiano Ancestros, che hanno arricchito lo scambio culturale e avvicinato il pubblico italiano alla diversità artistica del Paese.

Un trionfo per la Colombia e il suo cacao

L’Ambasciata della Colombia in Italia celebra i risultati raggiunti a Eurochocolate 2025, sia in termini di promozione commerciale e culturale, sia nel rafforzamento della cooperazione bilaterale. La partecipazione del Paese alla fiera rappresenta un passo significativo verso l’internazionalizzazione del cacao colombiano, aumentando la visibilità dei suoi produttori e consolidando questa coltura come motore di sviluppo sostenibile nelle regioni produttrici di cacao.

L’Ambasciata ribadisce il suo impegno nella promozione internazionale del cacao colombiano e nel sostegno alle iniziative che promuovono lo sviluppo rurale, l’associazionismo e la competitività delle famiglie produttrici.