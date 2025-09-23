“Notte dei 150 anni”: 150 anni a Palazzo Farnese festeggiati dall’Ambasciata di Francia

Nell’ambito delle Giornate europee del Patrimonio, sabato 27 settembre 2025, dalle 16.00 alle 23.00 esclusivamente su iscrizione

(modalità su https://it.ambafrance.org)

Palazzo Farnese si racconta e festeggia i 150 anni dell’Ambasciata di Francia e dell’École française de Rome tra le sue mura.

Sono 150 anni che l’Ambasciata di Francia in Italia e l’École française de Rome abitano a Palazzo Farnese. Martin Briens, Ambasciatore di Francia in Italia, e Brigitte Marin, Direttrice dell’École française de Rome, e le loro squadre accolgono il pubblico per un programma ricco di eventi nella “Notte dei 150 anni”: le Giornate europee del Patrimonio, sabato 27 settembre, saranno in effetti l’occasione di un omaggio particolare alla relazione tra Francia e Italia che si racconta proprio attraverso la vita del Palazzo.

L’Ambasciatore Briens si è detto “lieto di concludere i festeggiamenti dei 150 anni con una nuova apertura di Palazzo Farnese, un luogo vivo e vivace che evoca ogni giorno questa relazione antica e

unica tra Italia e Francia, sia per chi ci passa davanti e sia per chi lo visita o viene per degli incontri. La Francia si prende cura del “Dado Farnese” come lo chiamavano e il 2026 vedrà la fine dei

lavori dei restauri delle facciate e del tetto”.

Ha proseguito: “E’ un Palazzo pieno di appuntamenti importanti, di idee e di arte che condividiamo. Ci ispira, e con l’Italia, il nostro partner da molto più di 150 anni, continueremo ad ispirarci l’un l’altro”. Si è rallegrato Martin Briens della cooperazione sempre più forte in corso in tanti ambiti, sancita dal Trattato del Quirinale e ha ringraziato tutti i partner dell’evento. La Direttrice dell’École française de Rome, Brigitte Marin, ha voluto sottolineare che l’École celebra quest’anno un duplice anniversario: i 150 anni

dalla sua fondazione e dalla sua presenza a Palazzo Farnese: “ Sin dalla sua nascita, l’École ha legato il proprio nome a Palazzo Farnese, radicandosi nell’eccezionale patrimonio archeologico, artistico e documentario italiano. Da 150 anni, l’École contribuisce al proficuo dialogo tra le comunità scientifiche italiane e francesi”.