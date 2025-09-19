Il Segretario di Stato per il Lavoro, Alessandro Bevitori, interviene all’Expo 2025 di Osaka sul tema della transizione energetica
Redazione
- 2 Mondi

Il Segretario di Stato per il Lavoro, Alessandro Bevitori, interviene all’Expo 2025 di Osaka sul tema della transizione energetica

Il Segretario di Stato per il Lavoro, Alessandro Bevitori, interviene all’Expo 2025 di Osaka sul tema della transizione energetica

foto-articolo
2 Mondi - 19 Settembre 2025

di Redazione

Condividi: