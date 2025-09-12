Collegio docenti congiunto al Multieventi: avviato il confronto sui temi chiave della scuola sammarinese

Tutti gli ordini scolastici riuniti per discutere reclutamento, formazione, legge quadro e protocolli contro il bullismo

Come già anticipato nelle scorse settimane, si è svolto questa mattina presso la palestra del Multieventi Sport Domus di Serravalle il Collegio docenti congiunto di tutti gli ordini scolastici sammarinesi.

All’incontro erano presenti il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura, Teodoro Lonfernini, il Direttore del Dipartimento Istruzione, dott. Emanuele D’Amelio, e tutti i dirigenti scolastici. Davanti a una platea composta dall’intero corpo docente sammarinese, si è aperto un confronto trasversale sui principali temi che riguardano il presente e il futuro del sistema educativo della Repubblica.

Il Segretario Lonfernini ha voluto aprire i lavori facendo il punto su alcune questioni di rilievo, anticipando che il decreto in preparazione riguardante le nuove norme sul reclutamento dei docenti, così come quello relativo alla formazione professionale e ai diritti di maternità, sarà oggetto di approfondimento con le organizzazioni sindacali nelle sedi competenti. Ha inoltre rassicurato i presenti sul fatto che i suggerimenti e le osservazioni raccolti nei mesi scorsi sono stati presi in attenta considerazione e non sono caduti nel vuoto.

Durante l’incontro è stato presentato anche il nuovo protocollo operativo contro il bullismo e il cyberbullismo, redatto da un gruppo di lavoro tecnico. Il documento rappresenta uno strumento pratico che viene ora messo a disposizione di tutti gli insegnanti, in ogni ordine e grado, per disporre di procedure chiare e condivise da attivare in caso di sospetto episodio, sia online che offline. Il Collegio è stato anche l’occasi