Donati selezione di libri di autori colombiani

L’Ambasciata della Colombia in Italia ribadisce il suo impegno nella Strategia di Diplomazia Culturale del Paese donando una selezione di libri di autori colombiani alla Biblioteca dell’Istituto Cervantes di Roma. Questa iniziativa fa parte del progetto “Oltre García Márquez”, un’iniziativa lanciata all’inizio dell’anno che mira ad ampliare la presenza della letteratura colombiana contemporanea all’estero e a valorizzare la diversità delle sue voci.



Tra i titoli donati c’è la collana “Il cammino delle scrittrici in Colombia”, composta da 18 volumi curata dalla scrittrice Pilar Quintana e pubblicata dal Ministero della Cultura. Questa collana rappresenta un prezioso sforzo per recuperare, valorizzare e celebrare l’opera di autori colombiani da una prospettiva di genere, in un contesto in cui diventa sempre più urgente riconoscere e rivendicare il contributo delle donne alla storia letteraria del Paese. Tra gli autori della collezione figurano, tra gli altri, Josefa de Castillo, Soledad Acosta de Samper, Sofia Ospina de Navarro, Amira de la Rosa, Emilia Pardo Umaña, Meira Delmar, Maruja Vieir, Maria Mercedes Carranza, Hazel Robinson Abrahams, Albalucía Angel e Bericha (Esperanza Aguablanca).



La ​​donazione include anche opere della casa editrice indipendente Rey Naranjo, riconosciuta per il suo approccio innovativo alla graphic novel. In particolare, sono inclusi titoli di autori colombiani, che introducono i lettori a figure chiave della letteratura latinoamericana attraverso un linguaggio visivo contemporaneo.



Sono state inoltre donate edizioni rappresentative di Gabriel García Márquez e altri titoli rivolti ai giovani lettori, ampliando così la portata dell’iniziativa a un pubblico eterogeneo. Con questa donazione, l’Ambasciata rafforza i legami culturali tra Colombia e Italia e contribuisce a posizionare il Paese come una nazione letteraria plurale, impegnata per la parità di genere, la diversità culturale e la promozione del suo talento creativo sui palcoscenici internazionali. La missione diplomatica continuerà a sviluppare attività che avvicinino il pubblico italiano alla ricchezza della letteratura colombiana, al di là delle fonti tradizionali.