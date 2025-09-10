San Marino ad Expo 2025 Osaka “Noi siamo montagne” una mostra per rivivere tutta l’energia e l’orgoglio di un’avventura internazionale

È stata inaugurata ieri sera (9 settembre) presso la Galleria Cassa di Risparmio l’esposizione che ripercorre l’intero percorso della Repubblica di San Marino all’interno dell’Expo 2025 Osaka, evidenziandone creatività, identità e visione.

La mostra che resterà allestita per tutto il mese di settembre ripercorre i momenti salienti di questa partecipazione, in esposizione un modellino 3d del Padiglione realizzato dagli studenti dell’Università di San Marino, il manufatto in pietra del Monte Titano realizzato dagli scalpellini sammarinesi dell’AASLP, il progetto grafico del logo del Padiglione ideato dallo studio Jam, il Francobollo e la Moneta “San Marino 2025 Expo di Osaka Giappone”, emissioni create ad hoc da poste San Marino.

Esposti anche gli oggetti creati dagli studenti del corso di Design dell’Università di San Marino sulla base delle indicazioni dal Commissariato in merito ai prodotti ideali per lo shop.

Il punto vendita allestito all’interno del Padiglione ha sino ad ora prodotto incassi pari a 400.000 euro, il risultato dimostra quanto la qualità e originalità dei prodotti siano stati apprezzati dai visitatori giapponesi e internazionali.

La presenza di San Marino ad EXPO permette di esprimere l’unicità e l’esemplarità della Repubblica, la peculiarità delle sue Istituzioni, oltre che le proprie eccellenze, ma anche il proprio impegno nell’ambito delle tematiche più importanti che attraversano la contemporaneità. Il ruolo delle Esposizioni Universali è, infatti, anche quello di incentivare il confronto, superando i conflitti e perseguendo soluzioni innovative nel campo dei temi più attuali, relativi ad un futuro sostenibile e di coesistenza pacifica.

Dall’inaugurazione del Padiglione lo scorso 13 aprile, con un afflusso di visitatori pari a 20.000 visitatori in un giorno, l’Expo ha attirato complessivamente quasi tre milioni di persone, un numero destinato a crescere ancora.

Plauso corale nei riguardi del Padiglione di San Marino, fondamentale il contributo dato in tal senso dall’Università che ha tradotto il concept Expo Designing Future Society For Our Lives” attraverso la realizzazione dello spazio espositivo, luogo ricco di simboli identitari importanti, in grado di rappresentare egregiamente l’identità della Repubblica di San Marino, a partire dal nostro Santo Fondatore che dal 301 d.c ha ispirato quello che è divenuto un progetto di comunità e di società valido per il futuro, un modello che pone al centro la persona, i principi cardine delle democrazie della liberà, della pace che sono i valori fondanti della nostra Repubblica.

Il Segretario di Stato per il Turismo con delega a Expo Federico Pedini Amati: “Con questa inaugurazione apriamo ufficialmente un mese in cui cittadini, visitatori e amici di San Marino potranno avvicinarsi a Expo 2025 Osaka senza volare dall’altra parte del mondo. L’esposizione non è soltanto una raccolta di oggetti e documenti, ma un racconto vivo della partecipazione della Repubblica di San Marino a un appuntamento di respiro mondiale vista con gli occhi di chi ha elaborato il progetto di design che oggi fa bella mostra di sé in Giappone. Dentro queste teche troverete simboli, idee e progetti che rappresentano il lavoro di università, studenti, Commissariato e Segreteria, un piccolo assaggio del nostro Padiglione a Osaka che è meta di milioni di visitatori e che sta riscuotendo un successo unico”.

Presente all’inaugurazione della mostra San Marino ad Expo 2025 Osaka “Noi siamo montagne” il Professor Riccardo Varini, la Professoressa Elena Brigi, il Rettore dell’Università di San Marino Corrado Petrocelli, la Dott.ssa Alice Andreini Responsabile Relazioni Esterne e Vendite del Commissariato Expo, l’Ing. Marco Renzi in rappresentanza di AASLP, Studio Jam, il Direttore Poste San Marino Gianluca Amici.

Nel corso dell’evento sono stati annunciati i prossimi appuntamenti grazie al video messaggio del Commissario Generale della Repubblica di San Marino per Expo Osaka 2025 Filippo Francini:

“Le Esposizioni Universali rappresentano una piattaforma internazionale e un mezzo eccezionale nella promozione di un Paese. La Repubblica di San Marino partecipa per promuovere la propria essenza, il Padiglione esprime al meglio la nostra unicità, incarnando perfettamente il tema “Designing Future Society For Our Lives”.

Manca poco più di un mese alla fine di Expo ma le attività continuano, ci saranno Panel istituzionali, che vedranno la presenza di Segretari di Stato. In particolare, il Segretario Bevitori parteciperà a un Panel su Energia e Ambiente, organizzato da Expo. A seguire una mostra su Filatelia e Numismatica, il 9 e 10 ottobre si svolgeranno spettacoli musicali, ci saranno performances artistiche: la Corte di Olnano, il violoncellista Francesco Stefanelli, la cantante giapponese Maria Takimugi vincitrice del Concorso Internazionale Renata Tebaldi”.