San Marino promuove una legge innovativa sugli eSports: la Repubblica si afferma come nuovo hub internazionale del settore

San Marino compie un passo decisivo nel panorama degli sport elettronici, posizionandosi come realtà d’avanguardia a livello internazionale grazie all’adozione di una innovativa normativa dedicata agli eSports.

L’annuncio è stato dato nel corso di una conferenza stampa che ha visto la partecipazione del Segretario di Stato per le Finanze Marco Gatti, del Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura Teodoro Lonfernini, e della Dott.ssa Greta Cola in rappresentanza della Segreteria di Stato per l’Industria, l’Artigianato, il Commercio e lo Sport.

La legge rappresenta un unicum nel panorama europeo e internazionale, offrendo un quadro normativo tra i più avanzati al mondo, capace di riconoscere e valorizzare pienamente il comparto degli eSports come ambito competitivo, professionale e imprenditoriale.

Gli eSports, oggi riconosciuti come una vera e propria attività sportiva, vedono coinvolti milioni di appassionati in tutto il mondo, con tornei, competizioni e circuiti professionali che generano un impatto economico di rilievo globale. In questo contesto, la Repubblica di San Marino si candida a diventare punto di riferimento per imprese, professionisti e atleti digitali.

Durante l’evento, il Segretario di Stato Marco Gatti ha illustrato la visione strategica e gli strumenti normativi della nuova legge, evidenziando le condizioni competitive offerte dal sistema sammarinese per attrarre investimenti e favorire lo sviluppo del settore.

Il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini, promotore della legge, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa per l’intero sistema Paese: «San Marino si propone come apripista a livello mondiale, aprendo nuove opportunità di crescita per il territorio, per le imprese e per i giovani».

Il Prof. Avv. Gianluigi Fioriglio, Presidente della Commissione Esport, ha illustrato nel dettaglio l’impianto normativo, sottolineandone l’approccio completo e l’equilibrio raggiunto, capace di includere tutte le figure professionali del settore.

Nel corso della conferenza si è svolto anche un approfondito confronto con esperti e operatori del settore. Tra gli interventi di rilievo, quelli di Luca Pagano (CEO di Qlash) e Greta Cola (Segreteria di Stato allo Sport), che hanno presentato un case study sull’attrattività di San Marino come nuova destinazione per operatori internazionali. Annunciato inoltre il primo torneo nazionale EA SPORTS FC™, presentato da Ivan Ballestrazzi (CEO Exeed) e Andrea Nardoni (Federazione Sammarinese Gioco Calcio), che segnerà l’inizio di un percorso competitivo strutturato a livello nazionale.

Durante la presentazione ufficiale della legge, non sono mancati contributi da parte di imprenditori e operatori del settore. Luca Pagano, CEO di Qlash, ha evidenziato come il modello sammarinese rappresenti un unicum in Europa, mentre Ivan Ballestrazzi (CEO di Exeed) e Andrea Nardoni (Federazione Sammarinese Giuoco Calcio) hanno annunciato il primo torneo nazionale EA SPORTS FC™, che segnerà l’avvio di un percorso competitivo strutturato nel Paese.

L’obiettivo è chiaro: consolidare la posizione di San Marino come punto di riferimento internazionale per gli eSports, valorizzando le competenze digitali, creando nuove opportunità per i giovani e contribuendo allo sviluppo di un comparto che, a livello mondiale, muove ormai milioni di appassionati e investimenti di grande rilievo.