Il Nicaragua e le sue mete turistiche.

Si è tenuto ieri pomeriggio, presso la sede dell’Organizzazione Internazionale Italo-Latino-Americana (IILA), l’evento promosso dall’Ambasciata della Repubblica del Nicaragua in Italia in collaborazione con lo stesso IILA.

L’iniziativa, dedicata alla promozione delle nuove destinazioni turistiche del Paese centroamericano, ha visto la partecipazione di numerosi operatori del settore turistico italiano, invitati a scoprire le potenzialità di una nazione ancora poco conosciuta dal grande pubblico europeo, ma ricca di bellezze naturali, cultura e autenticità. L’incontro si inserisce all’interno delle attività promosse dal governo nicaraguense per sostenere un modello di sviluppo turistico sostenibile, inclusivo e rispettoso delle culture locali.

Il saluto dell’ambasciatrice

Ad aprire ufficialmente l’evento è stata l’ambasciatrice del Nicaragua in Italia, S.E. Mónica Robelo, che ha ringraziato calorosamente l’IILA per lo spazio concesso e la Segretaria Socio-Economica Guiselle Canahuati per la consueta collaborazione. Nel suo intervento, ha sottolineato il valore strategico del turismo per il Nicaragua, definendolo “una priorità per il governo”, che ha investito con decisione in infrastrutture, trasporti e promozione turistica. “Il Nicaragua è un paese ancora tutto da scoprire”, ha affermato, “una terra fuori dalle rotte del turismo di massa, ideale per viaggiatori esigenti e curiosi, alla ricerca di esperienze genuine”.

L’ambasciatrice ha poi dipinto con passione un ritratto del Paese: “Siamo la terra dei laghi e dei vulcani, delle città coloniali, dei popoli originari e delle comunità caraibiche. Ma siamo anche la terra della poesia, della musica, delle feste popolari e della biodiversità. Il nostro vero tesoro, però, è la nostra gente: calorosa, accogliente, autentica. Chi visita il Nicaragua non è un semplice turista, ma un ospite, un amico”. Infine, ha rivolto un appello ai presenti: “Vi invito a guardare al Nicaragua non solo come a una meta esotica, ma come a una nuova frontiera del turismo, dove ogni visita può diventare un’esperienza da portare nel cuore. E la nostra ambasciata sarà sempre una porta aperta per collaborare con voi”.

Il programma dell’evento

Dopo l’intervento dell’ambasciatrice e della segretaria socio-economica Guiselle Canahuati, ha preso la parola Junior Escobar Fonseca, Addetto agli Affari di Cooperazione dell’Ambasciata del Nicaragua in Italia, che ha guidato la presentazione ufficiale del progetto turistico del Paese per il biennio 2025–2026. La presentazione ha offerto una panoramica completa delle esperienze che il Nicaragua potrà offrire nei prossimi anni: ecoturismo, turismo culturale, esperienze comunitarie e percorsi enogastronomici.

Con questa iniziativa, l’Ambasciata della Repubblica del Nicaragua ha, non solo promosso una destinazione turistica emergente, ma ha anche rafforzato i legami di cooperazione tra Italia e Nicaragua, puntando su valori condivisi come l’autenticità, il rispetto per l’ambiente e la valorizzazione delle culture locali.