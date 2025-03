Antonella Cavallari presente a Montevideo per le elezioni del neo presidente

Lo scorso sabato, 1 marzo 2025, a Montevideo, capitale uruguagia, si è svolta come da tradizione la cerimonia di insediamento del neo Presidente eletto in Uruguay, Yamandù Ramòn Antonio Orsi Martìnez, classe 1967, nato a Santa Rosa.

All’evento è stata invitata anche la Segretario Generale dell’IILA, Antonella Cavallari, assieme ad altri rappresentanti istituzionali quali Capi di Stato, Ministri della Regione e di altri Paesi.

La presenza di Antonella Cavallari alla cerimonia è un importante riconoscimento per l’ottimo lavoro svolto finora dall’Organizzazione Internazionale Italo Latino Americana (IILA), l’organismo intergovernativo istituito nel 1966 a Roma; che negli ultimi anni ha fortemente implementato la propria presenza nella Regione, rafforzando i legami e ampliando la collaborazione e le attività tra i Paesi membri latinoamericani, l’Italia e l’Europa. L’occasione è stata un importante momento di scambio interessante e proficuo per consolidare la rete di relazioni dell’IILA e dei propri membri, ma anche per intessere nuove opportunità di networking e crescita.

La Segretario Generale Antonella Cavallari ha incontrato i rappresentanti istituzionali di Paesi con cui la collaborazione è già stata consolidata; come Alberto van Klaveren Stork, Ministro degli Affari Esteri del Cile, paese con cui sono state avviate collaborazioni nei settori di giustizia, sicurezza, tecnologia e spaziale; e Gabriela Sommerfeld, Ministro degli Affari Esteri dell’Ecuador, la quale ha espresso profonda riconoscenza all’IILA per il sostegno concreto alla lotta contro la criminalità organizzata nel suo paese.

Inoltre il Segretario Generale Antonella Cavallari ha potuto colloquiare con Sergio Diaz Granado, Presidente della CAF Corporaciòn Andina de Fomento, la banca multilaterale che promuove la crescita sostenibile e l’integrazione regionale, e che sostiene alcuni progetti dell’IILA attraverso il rinnovo dell’accordo tra le due parti, avvenuto lo scorso maggio. L’occasione di incontro è stata fruttuosa anche per intavolare progetti futuri, come la volontà di organizzare un’iniziativa culturale congiunta da svolgere nei prossimi mesi con la SEGIB – la Segreteria Generale Iberoamericana – rappresentata nella figura del Segretario Generale Andrés Allamand. Non da ultimo Antonella Cavallari ha potuto invitare Max Trejo Cervantes, Segretario Generale dell’Organizzazione della Gioventù Iberoamericana, al Foro Giovani dell’Organizzazione Internazionale Italo-latinoamericana di fine giugno 2025, organizzato assieme alla Fondazione UE-LAC, consolidando anche l’interesse per le future generazioni.