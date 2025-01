Ceramiche di città gemellate: Deruta e Gzhel saranno esposte

Giovedì 6 febbraio alle 18.30 alla Casa Russa a Roma si terrà l’inaugurazione della mostra “Nel blu dipinto di blu: ceramiche di città gemelle Gzhel e Deruta”. Nelle nostre sale saranno esposte opere provenienti da due importanti centri della produzione ceramica. Nel 2018 Gzhel è stata la prima città con la quale Deruta ha firmato un accordo di gemellaggio. Le prime testimonianze documentate dell’attività dei ceramisti in entrambe le città risalgono al XIII secolo. Da allora, la vita degli artigiani continua a svilupparsi attorno alla produzione della ceramica: i nomi delle città sono entrati nella storia senza mai perdere il loro splendore.

La storia

Oggi, sia a Gzhel che a Deruta, accanto ai motivi tradizionali, si stanno sviluppando nuove forme d’arte

ceramica dando a ogni artista l’opportunità di trovare qualcosa di proprio. Gli ospiti della Casa Russa di Roma potranno vedere le ceramiche create dai maestri di entrambi i Paesi appositamente per il progetto congiunto. La mostra, simbolo di un dialogo culturale, avrà luogo nel periodo in cui la Maslenitsa russa e il Carnevale italiano lasciano il posto al rinnovamento spirituale portato dalla Quaresima.

La seconda sezione dell’esposizione presenterà i lavori dei maestri russi e italiani nel campo dell’arte sacra in ceramica. Gli ospiti vedranno le immagini della Madre di Dio, di angeli e di santi realizzate con la tecnica della maiolica, insolita per l’arte sacra. La mostra vedrà la partecipazione di artisti ceramisti indipendenti e rappresentanti di varie associazioni artistiche russe e italiane: Evgeny Efimov, Natalia Khamtsova, Oleg Ershov, Elena Sukhorukova, Victoria Nedelina, Anastasia Ryazantseva, Natalia Popova, Tatyana Isakina, Irina Kazakova, Olga Severova, Olga Pervozvanskaya e Armas Cabrera Daliam, Alexey Kondrashev, Carmen Monotti, Monia Spinelli, Marianna Andrilia, Paola Fortuna, Claudia Ciotti, Claudio Monotti e altri.

La Maslenitsa

La Maslenitsa è un'antica festa tradizionale russa, analoga al carnevale italiano, che si svolge nella settimana immediatamente precedente la Quaresima. E' una festa che risale ai tempi dalle culture pagane e che è sopravvissuta anche dopo l'introduzione del cristianesimo.

La Maslenitsa è la festività popolare russa più allegra e colorata e per come è partecipata è una festa piena di felicità e di gioia, molto simile con i Carnevali europei e si festeggia in tutte le grandi e piccole città russe. Come in Italia, il Carnevale a Venezia è il più famoso, la Maslenitsa russa più famosa si svolge nella città di Yaroslavl. Anche per il 2017 tutti sono in attesa delle prelibatezze e degli intrattenimenti e per i giorni della festa è previsto un programma molto ricco di eventi.