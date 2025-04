Raccontare la nostra storia: la Colombia protagonista a Bologna.

Quest’anno anche la Colombia parteciperà alla 62° edizione del “Bologna Children’s Book Fair”. La sua presenza nella fiera consolida un processo di lavoro che da oltre un decennio posiziona il Paese come punto di riferimento per creatività, diversità e qualità editoriale sulla scena internazionale.

Nella presente edizione la Colombia non solo celebrarà nuovi premi, ma ribadirà anche il valore del suo impegno culturale con una robusta partecipazione che riunisce autori, illustratori, editori, istituzioni e associazioni impegnate nella letteratura per bambini e ragazzi.

Tra gli eventi e i riconoscimenti che quest’anno sottolineeranno il valore della produzione colombiana spiccano il riconoscimento internazionale al libro “Obviamente”, la selezioni di due artisti colombiani per partecipare alla Mostra Internazionale degli Illustratori, un estratto della mostra “Giochiamo nella foresta” e la presenza di 146 titoli presso lo stand colombiano.

Riconoscimento internazionale

Il libro Obviamente, scritto da Fredy González e Nicolás Chirokoff (Click Arte), è stato selezionato per entrare a far parte della vetrina The BRAW Amazing Bookshelf – Sustainability. Questa selezione valorizza opere innovative impegnate nella promozione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs). Accanto a Obviamente, altri tre libri di autori colombiani sono stati scelti per la stessa categoria. Cazucá (Rey Naranjo Editores), Genealogía (Babel Libros) e La joven maestra y la gran serpiente (Juventud).

Talento nell’illustrazione

Tra oltre 4.300 artisti colombiani, Manuela Montoya e Santiago Guevara sono stati selezionati per partecipare alla Mostra Internazionale degli Illustratori.

Mostra culturale

La Biblioteca Nazionale della Colombia ospita un estratto della mostra Giochiamo nella foresta. Questa esplorerà la storia della letteratura per bambini e ragazzi in Colombia dal XX secolo a oggi.

Presenza editoriale

Presso lo stand della Colombia sono in esposizione 146 titoli provenienti da 18 editori indipendenti. Una rappresentativa selezione di opere curate dall’Associazione Colombiana di Letteratura per Bambini e Ragazzi (ACLIJ).

Questi risultati sono il frutto di un impegno collettivo tra il Ministero delle Culture, Arti e Conoscenze della Colombia, la Biblioteca Nazionale della Colombia, il Ministero degli Affari Esteri e l’Ambasciata di Colombia in Italia, con il supporto di ACLI, ACLIJ e del Teatro R101.

Dal 2014, la Colombia partecipa al Bologna Children’s Book Fair (BCBF) e ha ricevuto importanti riconoscimenti. Tra cui il premio New Horizons, il BOP per il miglior editore della regione, e premi per gli illustratori e i libri digitali. L’edizione del 2025 conferma che questo impegno costante ha dato ottimi risultati. La Colombia vanterà una presenza più ampia e coinvolgente, che va oltre il valore simbolico e si concretizza in leadership, impatto e riconoscimento internazionale.