Incontro Costa Rica con i ragazzi

Oggi, mercoledì 26 marzo una delegazione dell’Istituto di Istruzione Superiore Via delle Sette Chiese che

partecipa al progetto Diplomacy Education, ha tenuto un interessante incontro con i ragazzi e i professori.

L’occasione è stata quella di avvicinare i ragazzi alla diplomazia costaricense e far conoscere una cultura.

Cosa è il progetto “DIPLOMACY EDUCATION”?

Dalla sua istituzione nel 2018, il progetto ha avuto sei edizioni e ha visto la partecipazione di oltre 5000 studenti. Ora, Global Action è pronta a partire con la 7a edizione di Diplomacy Education, un programma che mira a portare l’Educazione alla Cittadinanza Globale (GCED) e l’Educazione allo Sviluppo Sostenibile (ESD) nelle scuole dentro e fuori l’Italia. Il nostro obiettivo principale è promuovere l’obiettivo di sostenibilità 4.7 delle Nazioni Unite integrando l’educazione civica con un dialogo diretto tra le istituzioni e i professionisti del settore internazionale e gli studenti, consentendo loro di imparare facendo.

Come prospettive e obiettivi ci sono costruire ponti tra la comunità locale e quella internazionale con un approccio educativo multisettoriale, non solo, qui alcuni punti fondamentali del progetto:

● Rafforzare le competenze culturali e comunicative degli studenti supportando al contempo le istituzioni diplomatiche nel loro mandato di diplomazia pubblica;

● Costruire una conoscenza informata e fornire agli studenti una visione più ampia degli attuali argomenti internazionali, sviluppando al contempo le loro capacità di pensiero critico;

● Ampliare il senso di appartenenza alla comunità umana, ai suoi valori, responsabilità e obiettivi, rispettando le diverse visioni che gli studenti affronteranno nel loro percorso di vita;

● Sviluppare la giusta motivazione per diventare membri attivi delle loro comunità per agire per un cambiamento locale, nazionale o internazionale per un mondo più sostenibile, equo e pacifico.

Eventi sociali e culturaliù

L’Ambasciata/Missione è incoraggiata a invitare gli studenti a partecipare a workshop, eventi, seminari, attività culturali e altro ancora organizzati dalle Ambasciate o da entità affiliate all’Ambasciata. Attraverso questi eventi, gli studenti approfondiranno la comprensione del loro Paese adottivo da molti punti di vista diversi, come cultura e tradizioni, arte e cibo, storia, sviluppo sostenibile, uguaglianza di genere, sicurezza alimentare, azione umanitaria, democrazia e geopolitica regionale e internazionale.

Un ottimo incontro, quindi, fatto di giovanissimi e adulti per uno scambio di informazioni e culture necessario.