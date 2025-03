L’Ambasciatrice di Colombia incontra i Consoli Onorari e le concorrenze in Italia

Ligia Margarita Quessep Bitar, Ambasciatrice della Colombia in Italia, e concorrente presso Albania, Cipro, Grecia, Kosovo, Malta e San Marino, mercoledì scorso ha presieduto l’incontro annuale dei Consoli Onorari in Italia e le partecipazioni in carica in presenza anche dei Consoli Generali a Roma e Milano, rispettivamente, Ambasciatori Sergio Suárez e Carlos Alfredo Carretero, e i Consoli Onorari a Genova, Hembert Peñaranda; Grecia, Michail Skoufalus; Malta, Joseph Buhagiar; Napoli, Antonio Maione; Treviso, Pietro Picci Torino ynetti, Agostino Re Rebaudengo, collegandosi virtualmente il Console Onorario a Firenze, Gianni Lusena.

Un colloquio all’insegna della pianificazione delle giuste strategie di politica estera colombiana con un focus su questioni come la tratta di esseri umani, che richiede il coordinamento con le autorità locali e le ONG, il Consolato Generale a Roma e Milano insieme a questa Ambasciata per la gestione delle vittime. Si è trattato inoltre di cooperazione, scambi educativi e la promozione del commercio e del turismo in Italia e nei paesi concorrenti. In aggiunta si è discusso anche di politica sulle droghe, di transizione energetica, di intelligenza artificiale e di questioni migratorie.

I rapporti bilaterali Italia-Colombia

L’Ambasciata della Colombia in Italia svolge varie attività per promuovere i legami politici, economici e culturali con le concorrenze. A gennaio 2025 l’Ambasciatrice Quessep ha inoltre tenuto degli incontri con alte autorità in Albania e a Malta per la promozione della cooperazione in diversi settori. A ciò si aggiunge una sensibilizzazione sul settore culturale che nell’ambito del Piano di Promozione della Colombia all’Estero in Grecia ha permesso la partecipazione colombiana alla Fiera della Letteratura di Atene e l’organizzazione di un ciclo di cinema colombiano che si terrà a Malta.

La Colombia, infatti, ha 5 consolati onorari in Italia e altri 5 nelle sue concorrenze politiche: Albania, Cipro, Grecia, Malta, San Marino, Firenze, Genova, Torino, Napoli e Veneto che svolgono. Tutte si occupano incessantemente di assistenza ai connazionali e sostegno in tutte le attività organizzate dai Consolati Generali, come i consolati mobili, le giornate elettorali e le attività culturali.

A marzo 2025 durante una permanenza a Napoli, l’Ambasciatrice Ligia Magarita Quessep Bitar, ha infine espresso interesse per la comunità colombiana della Regione Campania con il Console Onorario Antonio Maione, con il quale ha visitato anche l’Università Partenope. A fronte di quest’ulteriore incontro si è riflettuto su come la popolazione migrante, in particolare la percentuale universitaria, contribuisca oggi in modo significativo allo sviluppo e all’integrazione dei popoli a Napoli e nel resto di Italia.