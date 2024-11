I Vice Ministri degli Esteri colombiani a Roma per consolidare i progressi sull’agenda bilaterale

Nel quadro di una visita ufficiale a Roma, guidata dal Vice Ministro degli Affari Esteri, Jorge Rojas, e dal Vice Ministro degli Affari Multilaterali, Kandy Obezo, la Colombia e l’Italia hanno consolidato importanti progressi nella loro agenda bilaterale. Sotto la guida dell’ambasciatrice in Italia, Ligia Margarita Quessep Bitar, si sono svolti importanti incontri con istituzioni come il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione italiano e l’Organizzazione Internazionale Italo-Latinoamericana (IILA).

Tra le principali realizzazioni spiccano l’ampliamento del programma Paz Colombia II, finanziato dalla Cooperazione Italiana, che amplierà il suo impatto a nuovi territori come Bolívar, Sucre, e uno speciale piano di cooperazione per lo sviluppo sostenibile nei territori insulari (Isola di Provvidenza). Queste iniziative includono progetti produttivi per la costruzione della pace, l’agricoltura di precisione, il turismo sostenibile, il rafforzamento della sovranità alimentare, la formazione delle donne in pratiche sostenibili, la conservazione della biodiversità marina e l’uso di energie rinnovabili. Inoltre, durante la visita, la delegazione colombiana ha presentato la sua strategia di Diplomazia Climatica, sottolineando l’importanza delle alleanze internazionali e della partecipazione degli attori subnazionali per affrontare la crisi climatica e promuovere lo sviluppo sostenibile e inclusivo. In un incontro con il Consigliere Marco Rago, consigliere del Ministro degli Affari Esteri, Marco Riccardo Rusconi, direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) e la Dott.ssa Laura Aghilarre, Vice Direttore Generale della Cooperazione allo Sviluppo, si è tenuta una riunione congiunta. Sono state delineate le priorità per il 2025, tra cui la cooperazione nella gestione delle emergenze climatiche e la progettazione di progetti resilienti.

Il Vice Ministro degli Affari Multilaterali, Kandya Obezo, ha inaugurato inoltre il ciclo “Voci del Territorio” nella dodicesima edizione del festival Scoprir, evento emblematico a Roma che celebra la diversità e la ricchezza cinema iberoamericano. Esso comprendeva 11 produzioni colombiane che raccontano storie di resistenza, identità e trasformazione, riflettendo la complessità e la forza delle nostre comunità. La partecipazione della Colombia a questo festival non solo mette in risalto il talento nazionale, ma rafforza anche l’impegno per lo scambio culturale come strumento diplomatico. Colombia e Italia si preparano, infatti, a firmare un accordo di coproduzione cinematografica. Questo accordo aprirà nuove opportunità per i registi colombiani, facilitando l’accesso alle risorse, alle tecnologie e ai mercati internazionali, rafforzando al tempo stesso i legami culturali tra le due nazioni. Questa collaborazione proietta il cinema colombiano verso un nuovo pubblico e posiziona l’industria audiovisiva come motore per lo sviluppo e la promozione della ricchezza culturale del nostro Paese.

I viceministri hanno avuto poi un incontro con la comunità colombiana residente in Italia, nel quale sono stati rafforzati i legami tra il Governo Nazionale e i connazionali all’estero, ribadendo l’impegno della Colombia a garantire il loro benessere e a mantenere un legame attivo e stretto a prescindere distanza.