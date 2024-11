Il Roadshow canadese sugli Investimenti e l’Innovazione è giunto in due importanti città, Milano e Madrid. Molte aziende hanno avuto modo di conoscere da vicino le possibilità di investimento con le Organizzazioni per lo Sviluppo Economico di varie realtà territoriali canadesi.

Come ha dichiarato l’Ambasciatrice del Canada in Italia, Elissa Golberg, ”Siamo felici della continua crescita delle relazioni commerciali tra i nostri due Paesi, e il Roadshow di oggi è un ottimo esempio dell’interesse che esiste da entrambe le parti.

Condividiamo l’impegno a stimolare l’occupazione in nuovi settori e a sfruttare l’innovazione a vantaggio dei nostri cittadini. Questo si riflette nella Roadmap Canada-Italia per la cooperazione rafforzata, che sappiamo aprirà nuove opportunità per le imprese canadesi e italiane”.

Italia e Canada: IDE e CETA

C’è da dire che il legame economico tra Italia e Canada è già forte, e lo dimostrano i dati sugli Investimenti Diretti Esteri.

Gli IDE italiani in Canada si concentrano soprattutto nella manifattura (67%) e nel commercio all’ingrosso (11%) e nel 2023 hanno raggiunto i 9,8 miliardi di dollari.

Nel 2021, quasi 220 affiliate italiane hanno impiegato oltre 23.700 persone, contribuendo con quasi 3 miliardi di dollari all’economia canadese. Questo ha generato oltre 29 miliardi di dollari di ricavi, importazioni di merci valutate oltre 16 miliardi di dollari ed esportazioni per quasi 12 miliardi di dollari.

Gli investimenti hanno riguardato anche il campo del macchinari, della proprietà intellettuale e delle costruzioni non residenziali.

Non solo, Canada e Italia sono unite anche dalla loro comune adesione al Canada European Union Comprensive Economic and Trade Agreement. L’accordo ha dato vita a un mercato senza tariffe doganali né barriere, che garantisce la certezza e stabilità degli investimenti.

Grazie al CETA, il Canada è infatti una destinazione ottimale per gli investimenti delle imprese italiane.

Diverse aziende italiane hanno condiviso le proprie storie di successo in Canada: Engeneering SpA, Andriani SpA e Thimus Srl.

Tutto ciò a dimostrazione di come il Roadshow sia un’iniziativa cruciale per avvicinare il tessuto imprenditoriale italiano alle opportunità offerte dal mercato canadese. Non solo rafforzando i legami economici tra i due Paesi, ma rappresentando uno step ulteriore verso un futuro di collaborazione strategica.