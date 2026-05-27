Magnifica Humanitas: Papa Leone XIV e la sfida dell’intelligenza artificiale

«Nel tempo dell’intelligenza artificiale, in cui la dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione, abbiamo il dovere urgente di restare profondamente umani». Con queste parole Papa Leone XIV — al secolo Robert Francis Prevost — ha presentato la sua prima enciclica, Magnifica Humanitas, pubblicata il 25 maggio 2026.

Un documento storico, firmato in una data simbolica

Il documento è stato firmato dal Pontefice il 15 maggio, nel 135° anniversario della promulgazione della Rerum Novarum di Leone XIII. La scelta non è casuale: in scia alla grande enciclica del suo predecessore omonimo, Magnifica Humanitas si propone come documento “sociale”, per tornare a sottolineare la centralità dell’uomo in un’epoca in cui tutto sembra governato dagli algoritmi.

Il cuore del messaggio: la tecnologia al servizio dell’uomo

Suddivisa in cinque capitoli, più un’introduzione e una conclusione, Magnifica Humanitas parte da un assunto fondamentale: la tecnologia non è una «forza antagonista rispetto alla persona», né «di per sé un male». Il problema, secondo il Papa, sta nell’uso che se ne fa.

Di fronte all’intelligenza artificiale, la vera alternativa non è tra entusiasmo e paura, ma tra due modi di costruire il progresso: a servizio della persona e dei popoli oppure delle logiche di potere. Una scelta che chiama in causa tutti.

Il Pontefice non risparmia parole dure: «L’intelligenza artificiale va disarmata», ricordando il precedente del disarmo nucleare. Parla di algoritmi che possono bloccare l’accesso alla salute, all’impiego e alla sicurezza, sulla base di dati contaminati da pregiudizi e ingiustizie, e del silenzio di chi non ha voce quando vengono prese le decisioni.

I temi trattati

Nel secondo capitolo, Leone XIV pone al centro i fondamenti della Dottrina Sociale della Chiesa: la dignità della persona, creata a immagine e somiglianza di Dio, e l’inviolabilità dei diritti umani. Afferma che la dignità fondamentale di ogni persona non si acquisisce e non si merita, né ha bisogno di essere dimostrata.

Temi come le migrazioni, la povertà, le crescenti disuguaglianze, l’emarginazione, la difesa dell’ambiente e l’allarme per la manipolazione della comunicazione sono trattati con la stessa radicalità che animava papi come Francesco o Giovanni Paolo II.

Nel quarto capitolo, l’enciclica guarda alla verità come bene comune ed elemento essenziale della democrazia, mentre nel quinto si affronta il contrasto tra la cultura della potenza e la civiltà dell’amore.

La presentazione dell’enciclica è stata un evento mai visto per un documento papale: a metà tra un convegno e il lancio di una nuova invenzione. Alla presentazione era presente anche Christopher Olah, co-fondatore di Anthropic, che Leone XIV ha ringraziato «per avere accettato il nostro invito», vedendo nella collaborazione tra Chiesa e mondo tecnologico «un segno di speranza».

Con Magnifica Humanitas, il papato si conferma interlocutore globale nelle grandi sfide del nostro tempo: non contro la tecnologia, ma in difesa dell’umanità che rischia di smarrirsi dentro di essa.