Fontana di Trevi si tinge di Carbot: Palazzo Poli celebra i 25 anni dell’azienda di comunicazione fondata da Carla Botta
Redazione
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Fontana di Trevi si tinge di Carbot: Palazzo Poli celebra i 25 anni dell’azienda di comunicazione fondata da Carla Botta

Fontana di Trevi si tinge di Carbot: Palazzo Poli celebra i 25 anni dell’azienda di comunicazione fondata da Carla Botta

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2 Anime - 22 Maggio 2026

di Redazione

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