Fontana di Trevi si tinge di Carbot: Palazzo Poli celebra i 25 anni dell’azienda di comunicazione fondata da Carla Botta

La Fontana di Trevi, simbolo eterno di Roma nel mondo, ha fatto da cornice straordinaria a un evento di grande rilievo nel panorama della comunicazione italiana. Palazzo Poli, lo storico edificio che si affaccia sul celebre monumento barocco, è stato battezzato per l’occasione sede esclusiva di un appuntamento privato dedicato a celebrare i 25 anni di Carbot, l’azienda di comunicazione fondata e guidata da Carla Botta.

Un traguardo importante, quello di un quarto di secolo di attività, che meritava una cornice all’altezza: e quale scenario più suggestivo, più carico di storia e di bellezza, poteva accogliere questa celebrazione? Palazzo Poli, sede del Istituto Nazionale per la Grafica e luogo di cultura per eccellenza, ha ospitato un evento che ha saputo unire il mondo delle istituzioni con quello delle imprese, in un dialogo aperto e fertile attorno ai temi che da sempre animano la missione di Carbot: Made in Italy, Editoria, Cultura e Sociale.

Questi quattro pilastri non sono semplici settori di intervento, ma rappresentano una vera e propria visione del mondo. Carbot nasce e cresce con la convinzione che la comunicazione possa essere strumento di valorizzazione dell’identità italiana, di promozione della cultura e di attenzione alle fragilità del tessuto sociale. In 25 anni di storia, l’azienda ha costruito un percorso coerente e riconoscibile, intrecciando relazioni con realtà istituzionali, editoriali e imprenditoriali, con uno sguardo sempre rivolto verso una visione globale.

Proprio il concetto di visione globale è stato al centro della serata: la comunicazione oggi non può essere autoreferenziale né limitata ai confini nazionali. Carbot ha dimostrato, nel corso dei suoi 25 anni, di saper leggere i cambiamenti del mercato, di adattarsi all’evoluzione dei media e delle piattaforme, mantenendo però sempre al centro la qualità dei contenuti e la solidità delle relazioni umane.

La fondatrice e presidente Carla Botta ha dato all’azienda un’identità precisa e una leadership riconoscibile. La sua capacità di muoversi con disinvoltura tra mondi diversi — quello dell’imprenditoria, della cultura, dell’editoria e del sociale — ha fatto di Carbot un punto di riferimento nel panorama della comunicazione Made in Italy. Un’azienda che non si è limitata a raccontare le eccellenze del nostro Paese, ma ha contribuito attivamente a costruirle e a renderle visibili, in Italia e nel mondo.

L’evento di Palazzo Poli è stato dunque molto più di una semplice festa di compleanno aziendale. È stato un momento di riflessione collettiva sul ruolo della comunicazione nella società contemporanea, un’occasione di incontro tra chi le istituzioni le abita e chi le imprese le guida, uniti dalla consapevolezza che cultura, identità e comunicazione siano risorse strategiche per il futuro del Paese.

Venticinque anni sono un punto di arrivo e, allo stesso tempo, il punto di partenza migliore per immaginare i prossimi. Con la Fontana di Trevi a fare da testimone silenziosa, Carbot guarda avanti, forte di un passato solido e di una visione che non smette di espandersi.