Come prepararsi alla primavera: frutta e verdura del mese di marzo

Marzo è un mese di transizione che segna il passaggio dalla stagione invernale a quella primaverile. Per affrontare al meglio la primavera, è importante scegliere alimenti che consentano di fare un carico di sali minerali e vitamine. In questa stagione, infatti, spesso ci sentiamo stanchi e poco vitali. Cibi ad azione depurativa ed energizzante per il nostro corpo rappresentano la scelta migliore da fare in questo periodo. Tra la frutta, troviamo ancora tutti gli agrumi ,che, essendo ricchi vitamina C, aiutano a combattere la stanchezza. Il kiwi, grazie alla presenza di potassio, contribuisce a mantenere alti i livelli di energia nel nostro organismo.

Le mele, invece, in virtù del loro contenuto di fibre e zuccheri, forniscono energia a lento rilascio. A marzo, la gamma delle verdure inizia ad essere più varia; oltre a quelle già presenti, come broccoli, cavoli, carciofi, fanno il loro ingresso, in particolare, gli agretti, gli spinaci e le bietole. A dare il benvenuto alla stagione fiorita c’è anche l’asparago, ortaggio simbolo di eleganza e raffinatezza, che presenta molteplici varietà, ma la più comune è quella di colore verde. Ed ecco quindi che la natura interviene per rigenerare il nostro fisico grazie all’asparagina presente in questa verdura, un amminoacido che favorisce la depurazione dalle tossine invernali, stimolando la diuresi e consentendo di affrontare al meglio la stagione primaverile.

Piatti freddi di Marzo

A marzo si iniziano a gustare anche i piatti freddi, come le insalate miste, che possono essere consumate insieme a una fonte proteica e a una di carboidrati rappresentando un piatto unico equilibrato e veloce da consumare. Un mix perfetto è costituito dalle insalate a base di lattuga e rucola, con scaglie di grana o piccole mozzarelle con l’aggiunta di mais. Tornando all’asparago, ortaggio polivalente che rende i nostri piatti primaverili più gustosi e salutari, esistono svariate preparazioni: può essere consumato crudo, in insalata , cotto al vapore oppure abbinato a risotti. Quando gli asparagi vengono cotti, il tempo di cottura dovrebbe essere di 4 – 5 minuti se sono sottili, e di 6-8 minuti se sono più spessi; questo per mantenere intatte tutte le proprietà nutritive.

Di seguito, una ricetta molto appetitosa: orecchiette con punte di asparagi e pomodorini. Dopo aver lavato accuratamente gli asparagi e rimosso le parti più dure dei gambi, che possono essere utilizzate nell’acqua di cottura, si procede con la preparazione del sugo. In una padella, mettere qualche cucchiaio di olio extravergine di oliva, uno spicchio di aglio, pomodorini tagliati a pezzetti, un pizzico di sale e le punte degli asparagi. Bastano pochi minuti per far cuocere il tutto e, una volta pronte, le orecchiette vengono amalgamate con il condimento e ripassate a fuoco basso per pochi istanti. Questa è una delle

tante preparazioni culinarie dell’asparago; ora spetta a voi la scelta su come utilizzare questo ingrediente versatile e prezioso.