La Democrazia Cristiana: la fine di un partito, la sopravvivenza di un sistema

Per quasi mezzo secolo, dal 1943 al 1994, la Democrazia Cristiana fu molto più di un partito politico. Fu il sistema nervoso centrale dello Stato italiano, un organismo capace di permeare ogni fibra dell’amministrazione pubblica, delle aziende di Stato, delle banche, delle università, degli ospedali, dei comuni e delle regioni. Non si trattava semplicemente di un partito che governava: era un partito che era lo Stato, o almeno ne costituiva l’ossatura portante.

Fondata da Alcide De Gasperi sulle ceneri del vecchio Partito Popolare di don Luigi Sturzo, la DC costruì il suo dominio su tre pilastri fondamentali: il collateralismo cattolico (con la Chiesa e le sue organizzazioni), l’anticomunismo come collante ideologico durante la Guerra Fredda, e una rete capillare di potere clientelare che distribuiva risorse pubbliche in cambio di consenso elettorale. Questo sistema, con il tempo, prese il nome di partitocrazia.

L’Architettura del Potere Democristiano

Comprendere la dissoluzione della DC significa prima di tutto capire come funzionava questa macchina del consenso. Il partito non si limitava a vincere le elezioni: controllava i gangli vitali dello Stato attraverso meccanismi precisi e sistematici.

La lottizzazione era il metodo principe. I vertici delle aziende pubbliche — dall’ENI all’IRI, dall’ENEL alle Partecipazioni Statali — venivano distribuiti tra i partiti di governo in proporzione al loro peso elettorale. La DC prendeva la fetta maggiore, il PSI e i partiti laici si dividevano il resto. Ma al di sotto dei vertici, nelle poltrone dirigenziali intermedie, nei ruoli tecnici di seconda e terza fascia, era la DC a dominare incontrastata.

La carriera amministrativa in Italia repubblicana fu, per decenni, profondamente condizionata dall’appartenenza o dalla vicinanza al partito di maggioranza relativa. Un funzionario del Ministero dell’Interno, un dirigente dell’INPS, un magistrato amministrativo con simpatie democristiane aveva statisticamente percorsi di avanzamento sensibilmente più agevoli di un collega distante dal partito. Non si trattava sempre di corruzione esplicita: spesso era semplicemente cultura organizzativa, un codice non scritto perfettamente inteso da tutti i protagonisti.

Le PPSS (Partecipazioni Statali) rappresentavano un caso emblematico. Migliaia di aziende controllate dallo Stato, con centinaia di migliaia di dipendenti, erano governate da consigli di amministrazione la cui nomina era sostanzialmente politica. La DC ne era l’azionista di fatto, non per quote azionarie, ma per potere di nomina esercitato attraverso i ministeri.

Tangentopoli e il Crollo Politico

Il 1992 rappresenta lo spartiacque. L’operazione Mani Pulite, condotta dalla Procura di Milano con il pool guidato da Francesco Saverio Borrelli e dal PM Antonio Di Pietro, aprì una voragine sotto i piedi della Prima Repubblica. Quello che emerse non era soltanto la corruzione di singoli individui: era un sistema di finanziamento illecito ai partiti attraverso tangenti sugli appalti pubblici, che aveva raggiunto dimensioni industriali.

La DC fu travolta. I suoi massimi esponenti — Giulio Andreotti, Arnaldo Forlani, Ciriaco De Mita e decine di altri — finirono sotto indagine. Il segretario del partito Forlani si dimise in diretta televisiva, incapace di rispondere alle domande dei giornalisti. Il vecchio sistema di potere si sgretolava con una velocità che stupì tutti, compreso chi lo aveva costruito.

Nel gennaio 1994 la Democrazia Cristiana si sciolse formalmente. Si frantumò in mille rivoli: il Partito Popolare Italiano di Mino Martinazzoli da un lato, il Centro Cristiano Democratico di Pier Ferdinando Casini e Clemente Mastella dall’altro, e poi una miriade di sigle minori che tentarono di raccogliere l’eredità di un marchio ormai bruciato. Il simbolo con lo scudo crociato e la scritta “Libertas” scomparve dalla scheda elettorale dopo cinquant’anni di presenza ininterrotta.

La Dissoluzione che Non Avvenne: Il Potere Amministrativo

Ed è qui che la storia diventa più complessa, e più interessante. Il partito si sciolse. Il sistema no. Questo è il punto che la narrazione pubblica degli anni Novanta tendeva a sottovalutare, travolta dall’euforia della rivoluzione di Tangentopoli. Si credeva, o si voleva credere, che con la fine della DC e del PSI, con l’avvento della Seconda Repubblica, il potere clientelare e lottizzatorio si sarebbe dissolto insieme ai partiti che lo avevano generato.

Non andò così, per ragioni strutturali profonde. Il primo motivo è “demografico e professionale”. Le decine di migliaia di funzionari, dirigenti, tecnici e amministratori che avevano fatto carriera nel sistema democristiano non sparirono con la firma sullo scioglimento del partito. Erano ancora lì, nei loro uffici ministeriali, nelle loro poltrone dirigenziali, nelle aziende pubbliche sopravvissute alle privatizzazioni. Portavano con sé non soltanto le loro competenze, spesso genuine e notevoli, ma anche le loro reti relazionali, i loro metodi di lavoro, i loro codici culturali.

Il secondo motivo è “normativo”. I quadri della Pubblica Amministrazione italiana godono di una stabilità del posto di lavoro che è costituzionalmente garantita e legislativamente rafforzata. Un dirigente di prima fascia nominato sotto il governo Andreotti non poteva essere rimosso semplicemente perché il suo partito di riferimento era crollato. La Corte Costituzionale e la legislazione sul pubblico impiego costruivano attorno a queste posizioni una serie di tutele che, nella loro funzione originaria di proteggere il funzionario dall’arbitrio politico, avevano l’effetto collaterale di rendere quasi impossibile qualsiasi discontinuità reale.

Il terzo motivo è “culturale e antropologico”. La cultura della lottizzazione, del clientelismo, dello scambio tra favori burocratici e consenso politico non era una caratteristica della DC come organizzazione partitica: era diventata un habitus, nel senso sociologico che ne dava Pierre Bourdieu, un insieme di disposizioni incorporate nei corpi e nelle pratiche degli attori istituzionali. Questa cultura non si cancella con un avviso di garanzia o con il cambio di un simbolo sul frontone di una sede partitica.

Le Reti Informali e la Continuità del Potere

Con la scomparsa della DC come centro organizzativo, le reti di potere che ad essa facevano capo non si dispersero: si riorganizzarono attorno a nuovi centri di riferimento, o semplicemente divennero più opache, più difficili da tracciare e da analizzare. Parte delle reti democristiane confluì nell’orbita del centrodestra berlusconiano, dove molti quadri amministrativi trovarono nuovi interlocutori politici. Un’altra parte si orientò verso il centrosinistra, particolarmente verso quella componente del PDS-DS che aveva ereditato il personale politico ex-democristiano attraverso i labirinti della transizione. Non è un caso che Romano Prodi, già presidente dell’IRI negli anni Ottanta — cioè vertice di uno dei sistemi di potere più lottizzati della Prima Repubblica — diventasse il principale leader del centrosinistra nella Seconda.

Le aziende pubbliche sopravvissute alle privatizzazioni degli anni Novanta — Ferrovie dello Stato, RAI, Poste Italiane, ENI, ENEL rimasta parzialmente pubblica — continuarono a essere terreno di nomina politica dei loro vertici. Il meccanismo non cambiò nella sua sostanza: cambiarono i partiti che si dividevano le poltrone. Il cosiddetto “manuale Cencelli”, la formula matematica informale con cui la DC suddivideva le cariche tra le sue correnti e tra i partiti alleati, non fu mai abolito: fu semplicemente aggiornato ai nuovi equilibri politici.

La Questione della Memoria Istituzionale

C’è un aspetto meno esplorato di questa continuità, che riguarda la memoria istituzionale della pubblica amministrazione. I sistemi burocratici complessi accumulano, nel corso dei decenni, enormi quantità di sapere tacito: come si istruisce una pratica, come si ottiene un parere favorevole, quale ufficio ha realmente il potere di bloccare o sbloccare un procedimento al di là di quanto preveda l’organigramma formale. Questo sapere è incorporato nei funzionari di lungo corso, è trasmesso oralmente nelle relazioni di mentoring informale tra colleghi, è sedimentato nelle abitudini operative di ogni singola amministrazione. Quando la DC si sciolse, questo sapere rimase intatto nelle persone che l’avevano accumulato. E con esso rimasero intatte anche le pratiche — non necessariamente illegali, spesso semplicemente clientelari nel senso più ampio e diffuso del termine — che quel sapere rendeva possibili.

Le Riforme Mancate e i Tentativi di Rottura

Non mancarono, negli anni Novanta e Duemila, i tentativi di riformare in profondità la Pubblica Amministrazione per spezzare le catene di questa continuità. Il decreto legislativo 29 del 1993, la cosiddetta “privatizzazione del pubblico impiego” voluta dal ministro Sabino Cassese nel governo Ciampi, tentò di introdurre logiche manageriali nel settore pubblico, separando più nettamente la sfera politica da quella amministrativa. La riforma Bassanini degli anni 1997-1999 cercò di semplificare le procedure e di potenziare l’autonomia dirigenziale. La riforma Brunetta del 2009 puntò a introdurre meccanismi di valutazione delle performance.

Tutte queste riforme ottennero risultati parziali, per ragioni diverse. La resistenza dei corpi burocratici consolidati, la debolezza delle strutture di controllo, la persistente tendenza della politica a interferire nelle nomine dirigenziali, e soprattutto la mancanza di una reale discontinuità culturale fecero sì che la struttura profonda del sistema cambiasse assai meno di quanto le riforme formali avrebbero potuto suggerire.

Sarebbe tuttavia sbagliato, e storicamente scorretto, dipingere il lascito democristiano nella pubblica amministrazione come puramente negativo. La DC aveva costruito, accanto al sistema clientelare, anche un corpo di funzionari competenti e dediti che avevano contribuito a gestire la straordinaria crescita economica del miracolo italiano degli anni Cinquanta e Sessanta. Il Ministero del Tesoro, la Ragioneria Generale dello Stato, la Banca d’Italia — quest’ultima sempre gelosa della propria indipendenza anche dal potere politico democristiano — avevano espresso tecnocrazie di alto livello che avevano pilotato l’economia italiana attraverso passaggi complessi.

Questa componente tecnica dell’eredità democristiana nell’amministrazione è sopravvissuta, ed è sopravvissuta positivamente, contribuendo a garantire una continuità istituzionale che in molti altri paesi in transizione politica è stata invece drammaticamente assente.

La storia della Democrazia Cristiana è, in ultima analisi, la storia di come un partito possa diventare così profondamente fuso con lo Stato da rendere impossibile la propria separazione da esso attraverso la semplice dissoluzione organizzativa.

La DC morì come soggetto politico tra il 1992 e il 1994, sotto i colpi combinati di Tangentopoli, del crollo del muro di Berlino (che eliminò la collante dell’anticomunismo), e di una classe dirigente che aveva perso ogni residua credibilità morale. Morì in modo tutto sommato rapido e traumatico, con una velocità che i protagonisti stessi non si aspettavano.

Ma il sistema che la DC aveva costruito nel corso di cinquant’anni di governo continuò a vivere, riorganizzandosi, adattandosi, talvolta degenerando ulteriormente in assenza del centro organizzativo che lo aveva tenuto insieme. Le reti clientelari, le logiche di lottizzazione, la cultura dello scambio tra potere amministrativo e consenso politico non morirono con il partito che le aveva generate.

Questa è forse la lezione più duratura della vicenda democristiana: che i sistemi di potere profondi, radicati nelle strutture amministrative e nelle culture organizzative di un paese, hanno una resilienza che non può essere sconfitta dalla pur necessaria azione giudiziaria, né dalla discontinuità politica di superficie. Richiederebbero — e non l’hanno mai ottenuta davvero — una riforma culturale prima ancora che normativa, una discontinuità reale nei comportamenti e nei valori degli attori istituzionali che nessuna sentenza e nessuna legge può imporre dall’esterno.

“Un partito può morire in un giorno. Le sue abitudini di potere sopravvivono per generazioni.”